TWICE演唱會高雄七大地標化身藍色應援！ALCOHOL FREE最甜應援、交管資訊、周邊活動一次看！
高雄11月星光熠熠，K-POP女團「TWICE」將於11/22～11/23首度登上世運主場館，帶來出道十週年《TWICE<THIS IS FOR> WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》夢幻演出。這次「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」將「巡迴主視覺藍色」點亮高雄夜空，集結七大地標的雷射文字秀，從整座城市、街頭到演唱會現場都充滿沉浸式感受TWICE氛圍的高雄。
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
🎸TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG演唱會資訊
時間：2025/11/22 (六) 18:30、2025/11/23 (日) 18:30 (加場)
地點：高雄國家體育場 (世運主場館)
更多資訊：Live Nation Taiwan理想國網站、Live Nation Taiwan理想國FB、Live Nation Taiwan理想國IG
交通資訊：
◆《捷運》：
捷運R17 世運站：步行約5～8分鐘
捷運R18 油廠國小站：步行約10～15分鐘
◆《免費接駁車》：
進場（14:30～18:30）：高鐵左營/臺鐵新左營站→會場。➤乘車處：臺鐵新左營站出來的公車站
離場（21:30～23:30）：會場→高鐵左營/臺鐵新左營站。➤乘車處：世運大道南側
◆《YouBike暫停營運站點》：國家運動訓練中心大門、世運大道、捷運世運站（1號出口）、世運主場館。➤建議借還場站：捷運世運站（2號出口）
◆《交通管制》：
交管時間：11/22～11/23，8:00～24:00
世運大道管制時段及路段，禁止車輛通行與路邊停車
周邊翠華、左楠、大中、海功、軍校路車多，警方將視情況疏導
避開車多路段可改道路線：
-南北向→民族路、高鐵路、博愛路、左營大路
-東西向→加昌路、水管路、新莊一路
更多資訊：高雄市政府交通局FB
🎸TWICE巡迴視覺藍在高雄
繼BLACKPINK演唱會的粉紅經濟後，這次「THIS IS FOR ONCE IN高雄」將「巡迴主視覺藍色」點亮高雄夜空。除了升級震撼雷射文字秀打上「TWICE<THIS IS FOR>WORLD TOUR」、交通號誌也趣味換上「LOOK TWICE」+「TWICE 2025 KAOHSIUNG」限定字樣之外，還有搭乘高雄捷運全線都能聽到TWICE團員親自獻聲的進站廣播，而左營站更同步設置巡迴主視覺拍照背板，再到演唱會世運主場館邀ONCE一同坐上「白色長凳」，還原巡迴主視覺的拍照背板以及滿滿路燈旗等。
1. 七大地標燈光雷射文字秀
日期：2025/11/18～11/23 17:30～23:00
地點：大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站（小提醒：高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站僅有視覺藍應援燈光）
2. <THIS IS FOR>官方巡迴限定快閃店
TWICE驚喜巡迴快閃店<THIS IS FOR>降臨高雄，限時販售獨家官方周邊商品。每筆消費可獲得1張隨機刮刮卡，消費滿新台幣2,800元以上，即可獲得1張隨機自拍小卡。
日期：2025/11/15～11/24
時間：平日11:00～22:00、假日10:30～22:00
地點：義享時尚廣場（高雄市鼓山區大順一路115號1F）
所有商品皆為限量供應，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。
3. 主題交通號誌燈
日期：2025/11/18～11/23
地點：
-世運主場館區-世運大道、左楠路口
-中央公園（新堀江商圈）-中山一路、五福二路、五福二路、玉竹三街
-駁二藝術特區-大勇路、公園二路口
4. 獻聲捷運進站廣播
日期：2025/11/20～11/23
地點：高雄捷運全線，左營站同步設置主視覺拍照背板
🎸七大高雄景點TWICE巡迴視覺藍地點資訊
七大高雄地標將點亮TWICE巡迴視覺藍燈光雷射文字秀，地點在大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站。
1.大港橋
大港橋為台灣首座水平旋轉橋、也是亞洲最長跨港旋轉橋
交通資訊：高雄輕軌駁二大義站
2.衛武營
「全世界」最大單一屋頂劇院，場館以極具流線的外觀，流暢的弧度滑入地面，與周圍環境巧妙結合。
交通資訊：高雄捷運O10衛武營站6號出口
3.中央公園捷運站1號出口
中央公園站由英國籍建築大師理查羅傑斯操刀，以一片白色超大棚頂及輕盈的黃色支柱，帶來名為飛揚的設計意象。
交通資訊：中央公園捷運站1號出口
4.高雄流行音樂中心
西班牙建築團隊結合台灣團隊施作，以海洋元素打造國際級音樂文化地標，成為南臺灣流行音樂展演核心。
交通資訊：捷運三多商圈站1號出口，轉搭公車紅18
5.愛河
愛河是拍攝高雄夜景的好地方，坐貢多拉船遊覽，彷彿來到水都威尼斯
交通資訊：高雄捷運前金站
6.高雄港旅運中心
近距離觀看大型郵輪停泊，欣賞港邊日落餘暉、漫步休閒水岸區。
交通資訊：捷運三多商圈5號出口步行約18分鐘
7.美麗島捷運站
美麗島捷運站是世界最大圓形車站，光之穹頂為目前世界上最大玻璃鑲嵌藝術鉅作。
交通資訊： 捷運美麗島站
🎸TWICE高雄演唱會其他周邊活動
除了憑演唱會門票兌換50元商圈夜市優惠券之外，同時攜手餐飲、百貨、夜經濟等各式店家祭出加碼優惠，並與舞蹈教室及餐酒館合作舉辦「K-POP隨播即跳」前夜祭活動。
1. 前夜祭K-POP隨播即跳舞蹈大賽：11/21下午18:30在中央公園商圈的前夜祭「K-POP隨播即跳」與360度環拍機、抽獎活動、票選MVP獎金等，邀請歌迷朋友們一起尬舞，提前為接下來的演唱會熱身。
2. 高鐵左營站打卡牆：11/18～11/23在高鐵左營站設置演唱會打卡牆
3. 「ALCOHOL FREE」應援企劃：串聯双黄、南喃至嶼、埕拾參等10家精選餐酒館，攜手舉辦「ALCOHOL FREE」應援企劃，以TWICE經典名曲為靈感，推出10款特調飲品。
4. 50元商圈夜市優惠券：憑指定演唱會門票即可至6處捷運站(左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站)兌換50元「商圈夜市優惠券」，可用於高雄40+處商圈夜市及400+家精選店家。
5. 百貨加碼優惠：夢時代、SKM PARK、漢神巨蛋、新光三越、高雄大遠百、SOGO、義大遊樂世界等百貨業者紛紛響應推出折價券、體驗券、各式折扣與精美好禮。
資料來源：Live Nation Taiwan理想國、高雄市政府經濟發展局
資料整理：Vinge
