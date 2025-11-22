TWICE演唱會「仿冒周邊」先衝了？警清查曝光一結果…開出多張罰單

記者洪正達／高雄報導

左營分局在主場館周邊取締無人看管的行李箱、取締違規攤商。（圖／翻攝畫面）

韓國人氣女團TWICE今明兩天將在高雄世運主場館開唱，不少攤商嗅到週邊商品龐大商機前往現場販賣，不過稍早傳出疑似有盜版商品遭到警取締，不過警方清查後，尚未發現有侵權商品出現，只不過仍有開出多張違規罰單。

左營分局指出，警方22日清查演唱會現場周遭，尚無發現可認定為仿冒品案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項，以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除，目前計取締3件違規。

警方表示，有關現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20件，警方持續加強告發、依法取締。

