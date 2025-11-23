TWICE演唱會「山寨周邊」亂象 攤商見警驚逃只剩廢棄物

【緯來新聞網】韓國人氣女團TWICE22日登上高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大量粉絲湧入。不過昨場外卻上演一場「攤商逃竄」的突發場面，成為現場另一焦點。

TWICE昨高雄開唱。（圖／翻攝TWICE IG）

民眾目擊，有疑似販售未授權TWICE周邊商品的攤販，在見到警車抵達前，就四散逃逸，現場留下被丟棄的包裝、塑膠袋等廢棄物，場面一度混亂。警方指出，目前仍持續在演出周邊加強巡邏，但尚未查獲可作為仿冒證據的實體物品。

TWICE昨高雄開唱。（圖／翻攝TWICE IG）

由於警方抵達時攤商已逃離，因此針對地面遺留垃圾，依《道路交通管理處罰條例》第82條第2項發布改善通知，若未處理，將依《廢棄物清理法》裁罰，目前已累積3件。

TWICE昨高雄開唱，山寨周邊一堆。（圖／翻攝畫面）

至於違規設攤部分，警方晚間也依《道交條例》第82條第1項第1款告發5件，另對20件違規行為進行勸導並要求即刻撤除。警方強調，演唱會期間將持續執法，對任何妨礙交通或販賣疑似仿品者將依法處理，以確保粉絲及交通安全。



警方也提醒前往觀賞的民眾，購買藝人周邊商品時應認明官方授權通路，避免因購得品質不明商品而受害，同時防止非法攤販趁虛而入。

