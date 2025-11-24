TWICE演唱會1句話惹議！郭正亮：失去敏感度

▲韓國女團TWICE近日在高雄開演唱會，賴清德談及台灣成員周子瑜時，因一句話引爆爭議。（圖／記者陳雅蘭蘭攝）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站，22、23日降臨在高雄國家體育場舉行，掀起一陣熱烈討論；總統賴清德日前談及台灣成員周子瑜時，提到「許許多多人不僅有錢，而且又有閒去買票看演唱會」，這段發言立刻在網路上引起爭議。對此，前立委郭正亮認為，賴清德的引喻失當，脫節了，甚至已失去當台南市長的敏感度。

賴清德近日指出，台灣的演唱會熱度居高不下，從另一個角度看，也象徵台灣經濟有所提升，因為許多民眾不僅有錢，也有空閒時間能夠觀賞演唱會。賴強調，這代表著台灣這幾年的經濟進步，同時也讓本土藝術、文化創作能有發揮舞台，期盼在政府的支持之下，有更多人才願意回到台灣，一起在這片土地上創作。

然而「台灣人有錢又有閒」的說法，反倒引爆網路論戰，郭正亮今（24）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，如果賴清德改稱，希望大家周末多參與大型活動，帶動經濟效益，中國旅客不來，也能不無小補，那麼就不會惹議；但如今的說法扯得太遠，畢竟會去看演唱會的人，多是同一批重複群體。

郭正亮更批評，賴清德這番話就是典型「引喻失當」，政府推動大型演唱會，目的在於促進地方繁榮，尤其是因為當地就業並不理想，必須吸引外縣市觀眾前來消費。郭正亮也不忘補刀指出，賴清德現在完全看不到基本面，跟實際脫節，失去了過去當台南市長的敏感度。他直言，目前台灣經濟並不樂觀，除了高科技供應鏈維持亮眼外，其他產業普遍辛苦。

