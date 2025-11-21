TWICE演唱會11/22、11/23高雄世運主場館開唱！彩瑛健康因素缺席！入場須知、彩排時間、交通資訊一次看
韓國女團TWICE出道10年，宣布展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，令人驚喜的是其中11/22將在台灣舉辦，地點就辦在高雄世運主場館！這是TWICE首次以團體之姿之登台，也是子瑜首度回台開唱，令所有台灣ONCE（官方粉絲名）驚喜不已，演唱會優先購階段就一票難求，主辦宣布11/23再加場，8/28兩場同步全面開賣，官方售票平台為拓元售票。TWICE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、VIP 套票、必聽歌單一次看。
👁️🗨️最新公告：JYP娛樂11/20日晚間突發布公告，成員彩瑛因健康因素將缺席高雄場次，並暫停今年底前所有演藝行程。👉TWICE彩瑛健康亮紅燈 「確定缺席高雄演唱會」暫停活動至年底
TWICE演唱會｜時間地點
演出日期：
2025/11/22（六）18:30
2025/11/23（日）18:30 #加場
演出地點：高雄世運主場館
TWICE演唱會｜入場須知
【VIP 套票 NT$ 8,800】
VIP報到：11:30～VIP Soundcheck event前
VIP Soundcheck event：14:00 開放入場、15:30 活動開始
入場位置：請由 F門、G門、H車道 入場
【平面座位區A, B, C, D】
入場時間：16:00
入場位置：請由 D 車道、F 車道、H 車道 入場
【看台區座位、身障席】
入場時間：16:00
入場位置：請由 C、D、E、F、G 門入場
【周邊商品販售：VIP】
地點：外區廣場
時間：10:00～演出結束後
付款方式：現金、信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay
VIP 周邊優先購買，須出示當日TWICE演唱會VIP套票 NT$7,800 票券方可進行購買。
【周邊商品販售：一般觀眾】
地點：外區廣場／內區一樓迴廊E禮品部（詳細位置請參照場域圖）
時間：
- 外區廣場：11:30～演出結束後（若售完會提前結束）
- 內區一樓迴廊E禮品部：16:00～演出開始前（若售完會提前結束）
付款方式：現金、信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay
一般觀眾購買周邊，無須出示任何票券及憑證即可購買。
TWICE演唱會｜高雄快閃店
WORLD TOUR <THIS IS FOR> POP-UP STORE IN KAOHSIUNG
開放日期：2025/11/15（六）～2025/11/24（一）
開放時間：平日 11:00～22:00 & 假日 10:30～22:00
快閃店地點：義享時尚廣場（高雄市鼓山區大順一路115號）
所有商品皆為限量供應，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。
TWICE演唱會｜燈光秀、進站廣播、交通號誌燈相關活動
【巡迴視覺藍 燈光文字秀】
集結七大地標，雷射文字秀「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR」＋「巡迴主視覺藍色」燈光秀。
日期：2025/11/18（二）～11/23（日）17:30～23:00
地點：大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心*、愛河*、高雄港旅運中心* 、美麗島捷運站* (*僅視覺藍應援燈光)
【主題交通號誌燈】
日期：2025/11/18（二）～11/23（日）
地點：世運主場館區 - 世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈）-中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區 - 大勇路／公園二路口
【TWICE成員獻聲捷運進站廣播】
日期：2025/11/20（四）～11/23（日）
地點：高雄捷運全線 - 左營站同步設置主視覺拍照背板
TWICE演唱會｜交通資訊
【搭乘捷運】
►R17世運站：步行5-8分鐘
►R18油廠國小站：步行10-15分鐘
【搭免費接駁車】
►14:30~18:30 進場>>高鐵左營/臺鐵新左營站➡️會場
（乘車處：臺鐵新左營站出來的公車站)
►21:30~23:30 離場>>會場➡️高鐵左營/臺鐵新左營站
（乘車處：世運大道南側）
TWICE演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NTD 8800 / 6800 / 5800 / 4800 / 3800 / 2800 / 1800
座位圖：
TWICE演唱會｜VIP 套票
VIP 套票 NT$ 8,800，包含：演前Soundcheck event、VIP 掛繩和吊牌一組、明信片組、周邊商品優先購（限演出現場有販售時）
TWICE演唱會｜必聽歌單
《Like OOH-AHH》
《CHEER UP》
《TT》
《KNOCK KNOCK》
《SIGNAL》
《What is Love?》
《YES or YES》
《FANCY》
《Talk that Talk》
《STRATEGY (feat. 梅根尤物)》
（影片來源：JYP Entertainment YouTube，若遭移除請見諒）
TWICE演唱會｜售票時間
【星展萬事達卡卡友預售票】
售票時間：2025/08/26（二）11:00～23:59
售票平台：拓元售票
【Live Nation Taiwan會員預售】
售票時間：2025/08/27（三）11:00～23:59
售票平台：Live Nation Taiwan -> 拓元售票
小提醒：先登入Live Nation Taiwan會員和拓元售票系統會員，跳轉時可節省登入時間。
【11/22、11/23兩場同步全面開賣】
售票時間：2025/08/28（四）11:00
售票平台：拓元售票
注意事項： (1) 本節目採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及姓名本人附照片的有效個人證件正本，核對身份後入場。 (2) 購買前請注意，本節目每張票券外加系統服務費100元。 (3) 本場於演出日前5日開放取票，於ibon取票時無須支付取票手續費。 (4) 每場單筆訂單限購2張，每個帳號最多2張，可支援行動裝置購票。 (5) 每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。同筆訂單的其他張票券，請於10分鐘內，謹慎輸入完整且正確的入場者姓名，須與個人證件完全一致，一旦送出便無法修改，演出日於各驗票口皆會查驗。
【星展萬事達卡全卡友11/23加場精選票】
售票時間：2025/08/28（四）11:00～23:59
售票平台：拓元售票
💠更多演唱會懶人包：
● RIIZE演唱會：8/30 林口體育館開唱
● EXO邊伯賢演唱會：9/20、9/21 林口體育館開唱
● BLACKPINK演唱會：10/18、10/19 高雄世運主場館開唱
● Super Junior演唱會：11/15、16大巨蛋、2026/1/24高雄巨蛋開唱
其他人也在看
歡迎TWICE子瑜回家！黃捷大跳「THIS IS FOR」
南韓天團TWICE首度來台開唱，為迎接台灣成員子瑜「回家」，高雄立委黃捷在點燈應援地標流行音樂中心前大跳「THIS IS FOR」，以具體行動應援。黃捷在社群發出熱舞應援短影音，表示「為了迎接子瑜回家，特別找阿咪老師教我跳這次世巡主打歌〈THIS IS FOR〉 ，還買了藍色上衣」，她笑說雖然動作不自由時報 ・ 1 天前
韓團TWICE將登高雄世運主場館開唱 立委黃捷熱舞應援
南部中心／綜合報導韓國女團TWICE，本周末將登上高雄世運主場館開唱，整個城市掀起藍色旋風，不只高雄七大地標通通點上藍燈，捷運站也能聽到TWICE獻聲，還有多家飯店跟餐飲店，都推出藍色相關活動來應援，而立委黃捷，甚至學了一段熱舞，替TWICE應援！民視 ・ 19 小時前
TWICE高雄演唱會無法全員到齊！彩瑛患「迷走神經性昏厥」將缺席
韓國女團TWICE本週末（22、23日）將首度來台，降臨高雄世運開唱。不過JYP娛樂今（20）日晚間在社群中拋出消息，團員彩瑛因被診斷出迷走神經性暈厥，在醫療團隊建議下需要更多時間休養，因此將無法參與台視新聞網 ・ 15 小時前
子瑜要回家了！TWICE「現身機場」分兩批來台 一字排開美翻
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出，別具意義。她們今早從仁川前往高雄，分兩批來台，讓粉絲都相當期待。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
TWICE、伍佰、火球祭、民歌大團圓、Marz23⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你11/19~11/23
本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國女團TWICE出道10年首度來台開唱！11/22、11/23一連兩天在高雄國家體育場登場，子瑜應援？演出時間？周邊販售須知？搖滾天王伍佰巡演來到高雄巨蛋，將帶來多首經典歌曲，入場須知？兩天開唱時間？2025火球祭集結海內外卡司，從滅火器、八十八顆芭樂籽、拍謝少年、血肉果汁機，到日本樂團WANIMA、ELLEGARDEN、Age Factory等，演出時間表？有幾個舞台？跑場攻略？民歌大團圓在臺北大巨蛋馬拉松開唱，預計演唱七小時經典民歌，演出陣容？開唱時間？Marz23也將在台北小巨蛋開唱！此外還有吾橋有水、阿布絲、Schoolgirl Byebye、MEW、孫淑媚、澀谷昴、黑眼豆豆、邱鋒澤、Crispy脆樂團、Who Cares 胡凱兒、好樂團、徐若瑄等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 1 天前
玄彬、孫藝珍奪青龍獎影帝后！夫妻甜蜜相擁 首度公開兒子本名
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國影壇盛事第46屆青龍獎頒獎典禮於昨（19）晚圓滿落幕，而今年最大的看點莫過於玄彬、孫藝珍時隔5年於舞台上同框，且當晚...FTNN新聞網 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 6 小時前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門
長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。Yahoo娛樂訊息 ・ 22 小時前
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業
由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表
47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
邵雨薇《人浮於愛》宣示主權 把正宮簡嫚書「踐踏在地上踩爛」
《人浮於愛》開播後反應熱烈，上週劇情最震撼的橋段，是辛毅夫（范少勳 飾）因創業失敗，在酒後竟與陌生女子於廁所激吻，讓觀眾氣到差點摔手機。談到心中的出軌界線，宋芸樺坦言：「太難了！我沒有遇過，但如果真的發生，我會先坐下來好好溝通。溝通才是解決信任問題的唯一方式。」范少勳則以角色心境回應：「毅夫一直在學習『面對』，要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」Yahoo娛樂訊息 ・ 22 小時前