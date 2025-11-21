TWICE演唱會11/22、11/23高雄世運主場館開唱！彩瑛健康因素缺席！入場須知、彩排時間、交通資訊一次看

《人浮於愛》開播後反應熱烈，上週劇情最震撼的橋段，是辛毅夫（范少勳 飾）因創業失敗，在酒後竟與陌生女子於廁所激吻，讓觀眾氣到差點摔手機。談到心中的出軌界線，宋芸樺坦言：「太難了！我沒有遇過，但如果真的發生，我會先坐下來好好溝通。溝通才是解決信任問題的唯一方式。」范少勳則以角色心境回應：「毅夫一直在學習『面對』，要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」

Yahoo娛樂訊息 ・ 22 小時前