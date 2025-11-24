TWICE演唱會11/22、11/23高雄世運主場館開唱！現場照片、入場須知、彩排時間、交通資訊一次看

中國女星范冰冰在22日的金馬獎頒獎典禮中，以馬來西亞電影《地母》勇奪最佳女主角，但因為她過去在中國曾涉逃漏稅，且中國因政治因素阻擋中國電影人參加台灣主辦的金馬獎，她得獎的消息在中國的網路社群幾乎完全不見蹤跡，就連她自己發文說吃大閘蟹慶祝，貼文也默默消失。23日深夜，她在Instagram和Threads等國際社群平台打破沉默，訴說自己的得獎心聲，除了感謝導演張吉安，也對自己喊話：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。

鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前