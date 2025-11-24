TWICE演唱會11/22、11/23高雄世運主場館開唱！現場照片、入場須知、彩排時間、交通資訊一次看
韓國女團TWICE出道10年，宣布展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，令人驚喜的是其中11/22將在台灣舉辦，地點就辦在高雄世運主場館！這是TWICE首次以團體之姿之登台，也是子瑜首度回台開唱，令所有台灣ONCE（官方粉絲名）驚喜不已。不過演唱會前兩天JYP娛樂突發公告，成員彩瑛因健康因素將缺席高雄場次，並暫停今年底前所有演藝行程，相當可惜。TWICE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、VIP 套票、必聽歌單一次看。
TWICE演唱會｜現場報導
TWICE演唱會｜時間地點
演出日期：
2025/11/22（六）18:30
2025/11/23（日）18:30 #加場
演出地點：高雄世運主場館
TWICE演唱會｜入場須知
【VIP 套票 NT$ 8,800】
VIP報到：11:30～VIP Soundcheck event前
VIP Soundcheck event：14:00 開放入場、15:30 活動開始
入場位置：請由 F門、G門、H車道 入場
【平面座位區A, B, C, D】
入場時間：16:00
入場位置：請由 D 車道、F 車道、H 車道 入場
【看台區座位、身障席】
入場時間：16:00
入場位置：請由 C、D、E、F、G 門入場
【周邊商品販售：VIP】
地點：外區廣場
時間：10:00～演出結束後
付款方式：現金、信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay
VIP 周邊優先購買，須出示當日TWICE演唱會VIP套票 NT$7,800 票券方可進行購買。
【周邊商品販售：一般觀眾】
地點：外區廣場／內區一樓迴廊E禮品部（詳細位置請參照場域圖）
時間：
- 外區廣場：11:30～演出結束後（若售完會提前結束）
- 內區一樓迴廊E禮品部：16:00～演出開始前（若售完會提前結束）
付款方式：現金、信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay
一般觀眾購買周邊，無須出示任何票券及憑證即可購買。
TWICE演唱會｜高雄快閃店
WORLD TOUR <THIS IS FOR> POP-UP STORE IN KAOHSIUNG
開放日期：2025/11/15（六）～2025/11/24（一）
開放時間：平日 11:00～22:00 & 假日 10:30～22:00
快閃店地點：義享時尚廣場（高雄市鼓山區大順一路115號）
所有商品皆為限量供應，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。
TWICE演唱會｜燈光秀、進站廣播、交通號誌燈相關活動
【巡迴視覺藍 燈光文字秀】
集結七大地標，雷射文字秀「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR」＋「巡迴主視覺藍色」燈光秀。
日期：2025/11/18（二）～11/23（日）17:30～23:00
地點：大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心*、愛河*、高雄港旅運中心* 、美麗島捷運站* (*僅視覺藍應援燈光)
【主題交通號誌燈】
日期：2025/11/18（二）～11/23（日）
地點：世運主場館區 - 世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈）-中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區 - 大勇路／公園二路口
【TWICE成員獻聲捷運進站廣播】
日期：2025/11/20（四）～11/23（日）
地點：高雄捷運全線 - 左營站同步設置主視覺拍照背板
TWICE演唱會｜交通資訊
【搭乘捷運】
►R17世運站：步行5-8分鐘
►R18油廠國小站：步行10-15分鐘
【搭免費接駁車】
►14:30~18:30 進場>>高鐵左營/臺鐵新左營站➡️會場
（乘車處：臺鐵新左營站出來的公車站)
►21:30~23:30 離場>>會場➡️高鐵左營/臺鐵新左營站
（乘車處：世運大道南側）
TWICE演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NTD 8800 / 6800 / 5800 / 4800 / 3800 / 2800 / 1800
座位圖：
TWICE演唱會｜VIP 套票
VIP 套票 NT$ 8,800，包含：演前Soundcheck event、VIP 掛繩和吊牌一組、明信片組、周邊商品優先購（限演出現場有販售時）
TWICE演唱會｜必聽歌單
《Like OOH-AHH》
《CHEER UP》
《TT》
《KNOCK KNOCK》
《SIGNAL》
《What is Love?》
《YES or YES》
《FANCY》
《Talk that Talk》
《STRATEGY (feat. 梅根尤物)》
（影片來源：JYP Entertainment YouTube，若遭移除請見諒）
TWICE演唱會｜售票時間
【星展萬事達卡卡友預售票】
售票時間：2025/08/26（二）11:00～23:59
售票平台：拓元售票
【Live Nation Taiwan會員預售】
售票時間：2025/08/27（三）11:00～23:59
售票平台：Live Nation Taiwan -> 拓元售票
小提醒：先登入Live Nation Taiwan會員和拓元售票系統會員，跳轉時可節省登入時間。
【11/22、11/23兩場同步全面開賣】
售票時間：2025/08/28（四）11:00
售票平台：拓元售票
注意事項： (1) 本節目採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及姓名本人附照片的有效個人證件正本，核對身份後入場。 (2) 購買前請注意，本節目每張票券外加系統服務費100元。 (3) 本場於演出日前5日開放取票，於ibon取票時無須支付取票手續費。 (4) 每場單筆訂單限購2張，每個帳號最多2張，可支援行動裝置購票。 (5) 每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。同筆訂單的其他張票券，請於10分鐘內，謹慎輸入完整且正確的入場者姓名，須與個人證件完全一致，一旦送出便無法修改，演出日於各驗票口皆會查驗。
【星展萬事達卡全卡友11/23加場精選票】
售票時間：2025/08/28（四）11:00～23:59
售票平台：拓元售票
💠更多演唱會懶人包：
● RIIZE演唱會：8/30 林口體育館開唱
● EXO邊伯賢演唱會：9/20、9/21 林口體育館開唱
● BLACKPINK演唱會：10/18、10/19 高雄世運主場館開唱
● Super Junior演唱會：11/15、16大巨蛋、2026/1/24高雄巨蛋開唱
