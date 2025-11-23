TWICE演唱會VIP控遭「強光照眼整晚」 眩暈想吐反應無效！

韓國女團TWICE昨（22）晚在高雄世運主場館開唱，多名VIP區觀眾控訴，對面側舞台的燈光整場直射眼睛，導致刺痛、眩暈甚至想吐，然而向主辦單位反應也沒有用，讓他們感到很掃興。

TWICE昨晚首次來台開唱，高雄世運主場館吸引超過5萬名粉絲齊聚，不過第一場就有不少VIP粉絲氣炸，花了8800元的票價卻坐在一個被強光照整晚的區域，讓他們的眼睛非常刺痛，看向舞台也根本看不清偶像。

粉絲看TWICE演唱會遭燈光直射整晚。圖／翻攝自threads

然而不只VIP區，其實有不少區域都可以發現像這樣強光打在偶像身體，側舞台強光也有直射粉絲眼睛，讓他們感覺眼睛痛，甚至眩暈、想吐，整晚看的不舒服，且跟主辦方反應也沒有用。

其實演唱會上的售票官網上就有公告，寫明入場後如果發現舞台視線受阻，需在開演前10分鐘內向現場工作人員提出，經過判斷後若無法調整座位，可以辦理退費、離場，但對粉絲來說，滿心期待的演唱會被強光照了一整晚，也讓他們覺得很掃興。

高雄／王夢婷 責任編輯／張碧珊

