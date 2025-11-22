TWICE為台粉獻唱〈日不落〉 子瑜念信吐心聲：很多次想要放棄

TWICE為粉絲演唱蔡依林〈日不落〉，圖為先前墨爾本場。（圖／翻攝自TWICE IG）

TWICE今（22日）在高雄舉辦《TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> IN KAOHSIUNG》，到了安可環節，子瑜預告：「這次為高雄的粉絲們準備了一個禮物，我猜這首歌一出來你們都知道，跟我們一起唱可以嗎？」隨後，成員們驚喜獻唱蔡依林的〈日不落〉，標準的中文發音讓台下ONCE（粉絲名）全程跟唱。。此外，子瑜也準備了一封獻給台灣粉絲的信，吐露這一路以來的心聲，感性內容讓現場粉絲動容，淚流不止。

演唱會尾聲，子瑜拿出草稿感性表示，從練習生到出道的十幾年，她坦言內心充滿矛盾的情緒，有希望、有挫折、有孤單、有渴望，也有相信。還沒出道前，她只是喜歡在家唱歌跳舞的女孩，心裡卻偷偷許願，期待自己有一天能成為明星。「從一那一刻開始，一道小小希望的火苗，在我心裡點燃，我知道這條路會很辛苦，但沒想到它不只是辛苦，而是一個必須堅持到底的選擇。」

子瑜回憶過程中，曾多次想要放棄，但仍選擇相信自己，直到走到今天。在看似順利的背後，她也曾感到空虛與無助，努力想做到最好，卻慢慢失去感覺，也常想家。她坦言，曾經那道火苗變得渺小，以至於開始懷疑自己是否屬於這裡，但她沒有離開，「不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望。」

她知道心中的光從未熄滅，因此願意繼續澆水，期盼有一天能成為最耀眼的火焰，照亮自己，也照亮那些看似渺小卻真實的希望。最後，子瑜向粉絲表達感謝：「我想感謝每位支持我的粉絲，還有這次高雄為我們做的一切，非常謝謝你們，愛你們。」並比了愛心手勢，感性之情溢於言表。退場時，子瑜更不忘對粉絲說：「謝謝你們等了那麼久，我愛你們。」

子瑜感性分享心裡話。（圖／翻攝自子瑜IG）

