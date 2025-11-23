TWICE無預警宣布加場！明年3/21、22豋台北大巨蛋

韓國女團TWICE於2025年11月22日至23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，吸引了大量粉絲的參與。然而，官方稍早無預警宣布加場喜訊，演唱會結束後，TWICE透過大型LED螢幕宣布，將於明年3月21和22日於台北大巨蛋加場，周子瑜保證下次將會全員到齊再次赴台演出，而TWICE也成為首支在四個月內同時征服高雄和台北兩大指標性場館的國際女團。

TWICE 將於明年3月21和22日於台北大巨蛋加場。（圖／翻攝自 TWICE 臉書）

此次演唱會以360度全方位舞台呈現，帶來超過兩小時的精彩表演，涵蓋了新歌及多首經典曲目。成員們在演出中與粉絲互動，表達了對於能夠回到高雄的興奮與感謝。演出高潮部分，TWICE不僅演唱了最新單曲，還為粉絲準備了中文歌曲《日不落》，引發全場熱烈反應。

TWICE的這一加場消息讓粉絲們充滿期待，現場氣氛火爆，許多粉絲表示對於再次見到偶像感到無比興奮，並希望能在明年的演出中再次感受到TWICE的魅力。

