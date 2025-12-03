TWICE特別點燈躍上台北101！跨年前奏應援亮燈為ONCE獻上心意

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

TWICE自從高雄演唱會後宣布台北大巨蛋也將展開兩場巡演，粉絲們熱烈期待、搶票，而台北101展開一連串聖誕跨年活動的同時，也緊緊抓住韓流K-POP的風潮，12月4日晚間將出現TWICE的特殊點燈，各位ONCE們別忘了接住TWICE準備的這份驚喜！

圖 / 理想國，以下同

12月4日上午也是TWICE台北返場演唱會的公開售票日子，晚間就能在台北101外牆看到TWICE為歌迷們準備的點燈，相信讓粉絲們與一般民眾都有所期待，週四晚間別忘了抬頭看看台北101！

負責TWICE在台演唱會的理想國也在社群貼出活動說明，並公布最佳觀賞區域，文字如下方。

ONCE最高！登上台北101！

♥點亮時間：12月4日 晚上6點至10點

♥點亮位置：台北101 (59-60樓北面外牆)

♥最佳觀賞地點：台北市政府周邊

ONE IN A MILLION

TO TAIPEI 101!

♥Lighting Time: 4 Dec, 6PM-10PM

♥Lighting Location: TAIPEI 101 59–60F (North facade)

♥Best Viewing Spot: Around Taipei City Hall

TAIPEI 101에서 ONCE를 찾아보세요!

♥점등 시간: 12월 4일 오후 6시–10시

♥점등 위치: 타이베이 101 (북측 외벽 59–60층)

♥최적 관람 장소: 타이베이 시청 주변

