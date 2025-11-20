TWICE獻聲高捷 粉絲進站搶聽列車進站廣播

（中央社記者林巧璉高雄20日電）韓國女團TWICE將至高雄世運主場館開唱，高雄捷運加入應援，今天起至23日TWICE中英文獻聲列車進站廣播，粉絲已進站搶聽。此外，美麗島站、中央公園站等也亮起應援藍光、雷射字體。

高雄捷運公司今天表示，TWICE首度至台開唱，預期將吸引大批海內外粉絲，高捷啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車，嚴陣以待迎接大量進出場人潮。

高捷發布新聞稿表示，此次在高市文化局指導協助下，打造升級版藍色應援。今天起至23日至高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，今天一早已經吸引粉絲特別進站搶聽偶像聲音。

此外，中央公園站首次與美麗島捷運站等7大地標一同亮藍光，每天下午5時30分至晚間11時，民眾可在中央公園站1號出入口看到「TWICE THIS IS FOR WORLD TOUR」巡迴視覺藍燈光秀。

高捷表示，有些車站還有粉絲自行集資設立的偶像應援看板，可謂颳起一陣藍色應援旋風。

高捷說明，演唱會期間，進行人潮分流及疏運動線管制。提醒旅客演唱會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道（與往左營高鐵接駁公車同一路線），由3號出入口進站。

高雄捷運此次也提供行李寄放服務，地點在R16左營站閘門內付費區設置人工行李寄放區，歌迷聽完演唱會後可搭乘捷運至R16取行李，無需出站即可續搭其他車站。每件行李新台幣100元，務必於當日晚間11時前取回行李。（編輯：蕭博文）1141120