TWICE現身日本！ 子瑜「反差感」穿搭網暈爛

娛樂中心／王靖慈報導

韓國超人氣女團TWICE今年迎來10週年，沒想到她們風格悄悄升級。TWICE的日本官方X帳號日前8月，突然丟出一系列「暗黑系」概念照，團員們一改甜美路線，換上冷酷街頭風帥翻粉絲，以日文專輯《ENEMY》回歸。近日成員們一同前往日本宣傳，行程從東京跑到大阪，換上兩套不同冬季穿搭，濃濃潮味完全抓住粉絲的眼球。尤其是台灣成員周子瑜，不只是粉絲，就連路人都會忍不住多看兩眼。









周子瑜與TWICE成員前往日本宣傳，穿搭非常吸睛。（圖／翻攝自｢TWICE JAPAN OFFICIAL」X）

官方29、30日分別釋出TWICE這次前往日本東京和大阪宣傳的照片，全員兩套冬季造型立刻引發粉絲關注。於兩套造型當中，台灣成員周子瑜更是多數人心中的MVP。第一套大阪場中，身穿棕色針織連帽上衣，下身配上可愛白色短裙，露出吸睛大長腿，以甜美俏皮的造型亮相；第二套東京場的造型，子瑜則穿上一件獨特棕色格子襯衫，襯衫在肩膀處還能看見挖空的小細節，下身深藍色短裙一樣也有格子圖案，營造復古時尚的風格，而即使子瑜穿上長靴，視覺比例還是相當修長，身材比例相當驚人。





TWICE東京宣傳活動第一套服裝整體色調偏向大地色系、中性色和丹寧藍，營造出隨性而不失時尚感的氛圍。（圖／翻攝自｢TWICE JAPAN OFFICIAL」X）





而到了其他8位成員，大家在大阪的造型都以柔和針織系列打開，服裝顏色整體以和諧的大地色配上淺灰色系為主，部分成員還搭配丹寧牛仔混搭出舒服的中性風；東京的造型全員變身街頭個性風格，使用大量黑色和深灰色顏色呈現酷颯視覺風格，還特別搭配皮革材質的單品，顯現出與第一套不一樣的強大氣場。





TWICE整體第二套服裝結合「秋冬元素」與「個性風格」，現身東京宣傳活動。（圖／翻攝自｢TWICE JAPAN OFFICIAL」X）





照片一曝光後，粉絲們也湧入留言區讚嘆：「非常美麗」、「糟了...不管重複看多少次都不會膩」、「好可愛～有點擔心會不會冷」、「在這麼冷的天氣裡辛苦了…大家今天也可愛到不行，連我的心都被暖到了」，留言幾乎都是滿滿的稱讚與關心，大家也都很高興TWICE這次的日本回歸，取得相當亮眼的成績，希望未來能繼續多發好作品，與粉絲們多見面。













原文出處：TWICE日本宣傳「2造型」風格大變身！子瑜「反轉魅力」暈爛粉成MPV

