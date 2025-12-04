TWICE登大巨蛋！拓元實名制啟售 搶票攻略、座位圖一次掌握

【緯來新聞網】南韓人氣女團TWICE確認將於2026年3月21日與22日連續兩天，登上台北大巨蛋舉辦加場演出，門票將於12月4日上午11時透過拓元售票系統全面開賣。

TWICE明年將回到台北開唱。（圖／翻攝TWICE臉書）

TWICE《THIS IS FOR》世界巡演的一部分，台北站實施實名制購票與入場。除了一般開賣，Live Nation Taiwan會員預購與三星星粉專屬席次也於先前啟動。



粉絲們期待能在此次台北場看到成員彩瑛回歸，實現TWICE九人完整合體的夢想。演唱會票價、搶票時程與拓元購票操作方式成為ONCE（TWICE粉絲）熱烈討論的焦點，《緯來新聞網》也整理出選位建議及實用攻略，幫助粉絲快速掌握購票要點。



每場演出每位帳號最多可購買兩張票，且每筆訂單亦僅限購兩張。行動裝置亦可參與購票流程，惟實際演出時間將依主辦單位現場公告為準，並不等同於粉絲福利報到或活動開始時間。建議購票前詳閱Live Nation Taiwan官方公告與入場須知。

廣告 廣告

座位圖。（圖／翻攝自 拓元售票）

預售階段票數有限，先到先得。每名會員最多限購兩張票，不能跨場次購買。若已於預售階段購買一張票，在正式開賣時，最多再購得一張；三星星粉專屬票券則須透過專屬序號購買，每序號可再購兩張。



值得注意的是，NT$8,800 VIP票價對應的D1與B4區為站立區，不開放身高未滿110公分、未滿七歲的兒童及孕婦購買。



部分看台座位因舞台設計與場館結構因素，可能會影響觀賞主舞台的視野。官方特別提醒購票者，購票前須仔細確認座位區域與可能視線遮蔽的風險。演出開始10分鐘內若發現視野受阻，須即刻向工作人員反映，否則視為同意座位安排。



此次演唱會全面實施「實名制」，購票者需於開賣前完成拓元會員註冊與身份驗證。每筆訂單的首張票將自動帶入會員姓名，其餘需於10分鐘內輸入與證件一致的正確姓名，且一經送出即無法更改。如需退票，僅限整筆訂單辦理，且須在購票後三日內申請。



進場當日，觀眾必須攜帶與票面姓名相符且附有照片的有效證件正本，台灣民眾可使用身分證、健保卡或駕照，外籍人士則須出示護照。證件若為影本、相片或與票面姓名不符者，皆不得進場。



網友分享一系列搶票技巧，包括使用習慣的裝置操作、提前半小時登入售票頁面、設定驗證碼輸入法為英文、熟悉系統操作流程等。此外，有經驗的粉絲建議使用虛擬帳號或ATM轉帳方式付款，以降低線上刷卡失敗的風險。



選位方面，演唱會資深觀眾「LIVE王」推薦L2（二樓）與L3（三樓）區域。L2距離舞台適中，視野良好；L3區域座位數較少、部分為沙發椅，價格也較親民，進出方便。

更多緯來新聞網報導

江蕙砸6億開唱突「脫稿演出」震驚全場 親妹江淑娜消失10年現身力挺

楊丞琳無預警入院動手術 李榮浩陪伴報平安：正在恢復中