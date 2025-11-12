TWICE登高雄開唱倒數！這週「搶先快閃」超狂週邊細節全曝光
記者林汝珊／台北報導
K-POP天團 TWICE 將於 2025年11月22、23日 連續兩天登上高雄世運主場館，舉辦 《TWICE WORLD TOUR＜THIS IS FOR＞IN KAOHSIUNG》除了是 TWICE 出道十週年首次降臨高雄，門票一開賣即秒殺，再度印證TWICE無可撼動的超高人氣與驚人號召力！不僅如此， 11月15日起將在高雄驚喜祭出限定巡迴快閃店TWICE WORLD TOUR＜THIS IS FOR＞POP-UP STORE IN KAOHSIUNG為ONCE帶來最限量、最搶手的限定商品！
自2015年出道以來，TWICE 已穩坐最具影響力與知名度的K-POP女子天團之一，憑藉朗朗上口的歌曲，如〈TT〉、〈Likey〉、〈What is Love?〉、〈FANCY〉，以及令人著迷的 LIVE 舞台魅力，至今已發行 3 張正規專輯、14 張迷你專輯等。每次曝光，TWICE都屢屢刷新紀錄，包括獲頒 告示牌女性音樂獎（Billboard Women in Music Awards）「最佳突破獎」、首支女團在北美 SoFi 與 MetLife 體育場 開唱、以及首位登上日本Nissan 競技場 演出的海外女團等。這些耀眼成就無一不展現出 TWICE 在全球市場的超強號召力與影響力。近期TWICE 更推出 10 週年特別專輯 《TEN: The Story Goes On》，再次以音樂和舞台魅力，向全球粉絲傳遞感動與熱情。」
回饋一路支持的 ONCE，特別打造TWICE WORLD TOUR＜THIS IS FOR＞POP-UP STORE IN KAOHSIUNG巡迴快閃店，將於義享時尚廣場登場。自11月15日至11月24日限時舉辦，營業時間平日為11:00-22:00，假日為10:30-22:00快閃店不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動 - 凡於現場單筆消費達指定金額，即可獲得限定版小卡。所有商品與贈品皆為限量供應，數量有限，邀請ONCE們把握難得機會！
