TWICE維密超辣寫真照公開！子瑜全新內衣照曝光 Momo豐滿尺度藏不住

娛樂中心／綜合報導

TWICE成員娜璉、Momo、志效、子瑜去年10月登上維密大秀舞台引爆話題。（圖／翻攝自IG @momo）

韓國人氣女團TWICE即將於今年3月唱進台北大巨蛋，並且確定9人完整合體，而台灣成員周子瑜近日動作頻頻，去年他與成員們突破性感尺度，踏上維密內衣大秀（Victoria’s Secret）的舞台，近日他們拍攝全新形象照，正式曝光以「閨密日」為概念打造的 「WINK 系列」 內衣寫真，在鏡頭前展現自信曲線與青春魅力，畫面一出立刻引發粉絲熱烈討論。

TWICE娜璉、Momo、志效、子瑜最新內衣品牌寫真曝光。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

周子瑜、Momo、志效與娜璉四人各自拿著「PINK」代表年輕族群的英文字母牌，並換上帶有愛心元素的內衣款式，在鏡頭前展現自信曲線與青春魅力，畫面一釋出立刻引發粉絲熱烈討論。

娜璉身穿爆乳亮色系款式，大方展現招牌笑容。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

隊長志效則散發成熟自信的領袖氣場。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

Momo的櫻桃睡衣搭配爆乳內衣造型最為搶眼。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

周子瑜收起性感尺度，內衣外穿的氛圍甜美又帶俏皮。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

四人以「好姐妹相聚」為主軸，子瑜雖然收起性感尺度，不過內衣外穿的氛圍甜美又帶俏皮。其中日籍成員Momo曬出豐滿胸線與舞蹈鍛鍊出的體態成為焦點，娜璉身穿爆乳亮色系款式，大方展現招牌笑容，隊長志效則散發成熟自信的領袖氣場 。去年10月4人就曾受邀登上年度「維密時尚大秀」，此次再度攜手拍攝形象寫真，也被視為品牌進一步深耕亞洲市場的重要象徵。

除了時尚合作，成員們也聊到私下生活與未來計畫。即將迎來2月13日的「閨密日」，娜璉笑說很久沒有和TWICE所有成員聚在一起，希望能一起喝紅酒、吃美食放鬆；Momo則想舉辦睡衣派對；子瑜則期待能與同門師妹 ITZY、NMIXX 一起外出逛街。

