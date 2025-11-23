TWICE臺北大巨蛋連唱兩天 12/2優先購、12/4拓元開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看
韓國女團TWICE展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，繼宣布11/22、11/23一連兩天在高雄世運主場館開唱，門票一開賣即秒殺之後，近日最新一波巡演地點公開，宣布2026年3月21日、22日將唱進臺北大巨蛋！讓許多台灣ONCE（官方粉絲名）直呼：「因為是TWICE，所以要看兩次！」演唱會門票12/2開放Live Nation Taiwan會員預售以及三星保留席次，12/4全面開賣，官方平台是拓元售票系統。TWICE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、VIP套票、必聽歌單一次看。
TWICE大巨蛋演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/03/21（六）18:00
2026/03/22（日）18:00
演出地點：臺北大巨蛋
TWICE大巨蛋演唱會｜售票時間
【Live Nation Taiwan會員預售】
售票時間：2025/12/02（二）11:00～23:59
售票平台：Live Nation Taiwan
小提醒：請在2025/11/30（日）中午12點前，完整註冊Live Nation Taiwan會員，並收信獲取預購碼。
【三星星粉獨享｜保留席次專區】
售票時間：2025/12/02（二）11:00～2025/12/04（四）11:00
售票平台：拓元售票
【全面開賣】
售票時間：2025/12/04（四）11:00
售票平台：拓元售票
注意事項：
(1) 本場演出採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場。
(2) 購買前請注意，本節目每張票券外加系統服務費200元。
(3) 每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。
(4) Live Nation Taiwan會員預售及正式開賣，每人每場限購至多2張，單筆訂單限購至多2張，且無法跨場次購買。若您於Live Nation Taiwan會員預售階段已購得 1 張，同場演出於正式開賣，最多可再購得1張，三星星粉專區則可以憑序號再另外購買2張。各階段售票數量有限，售完為止。
(5) 若需退票，僅能辦理整筆訂單退票，恕不受理單張票券退票。
(6) 本場於演出日前5日開放取票，於ibon取票時無須支付取票手續費。
TWICE大巨蛋演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6,800 / $5,800 / $4,800 / $3,800 / $2,800 / $1,800 / $3,400（身障優惠票）/ $2,900（身障優惠票）/ $2,400（身障優惠票）/ $1,900（身障優惠票）/ $1,400（身障優惠票）/ $900（身障優惠票）
座位圖：
TWICE大巨蛋演唱會｜限量VIP套票
限量VIP售價：NT$8,800
包含演前Soundcheck、VIP 掛繩和吊牌一組、VIP限定小禮一個、VIP限定明信片組
TWICE大巨蛋演唱會｜必聽歌單
《Like OOH-AHH》
《CHEER UP》
《TT》
《KNOCK KNOCK》
《SIGNAL》
《What is Love?》
《YES or YES》
《FANCY》
《Talk that Talk》
《STRATEGY (feat. 梅根尤物)》
（影片來源：JYP Entertainment YouTube，若遭移除請見諒）
