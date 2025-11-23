TWICE臺北大巨蛋連唱兩天 12/2優先購、12/4拓元開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看

注意事項：

(1) 本場演出採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場。

(2) 購買前請注意，本節目每張票券外加系統服務費200元。

(3) 每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。

(4) Live Nation Taiwan會員預售及正式開賣，每人每場限購至多2張，單筆訂單限購至多2張，且無法跨場次購買。若您於Live Nation Taiwan會員預售階段已購得 1 張，同場演出於正式開賣，最多可再購得1張，三星星粉專區則可以憑序號再另外購買2張。各階段售票數量有限，售完為止。

(5) 若需退票，僅能辦理整筆訂單退票，恕不受理單張票券退票。

(6) 本場於演出日前5日開放取票，於ibon取票時無須支付取票手續費。