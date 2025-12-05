TWICE臺北大巨蛋3/20加場連唱三天！12/5加場拓元開賣！時間地點、售票時間、選位攻略一次看
韓國女團TWICE展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，繼宣布11/22、11/23一連兩天在高雄世運主場館開唱，門票一開賣即秒殺之後，近日最新一波巡演地點公開，宣布2026年3月21日、22日將唱進臺北大巨蛋！演唱會門票開賣即秒殺，主辦單位今（12/4）再宣布3/20加場，12/5加場門票開賣，官方平台是拓元售票系統。TWICE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、VIP套票、必聽歌單一次看。
TWICE大巨蛋演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/03/20（五）19:00 #加場
2026/03/21（六）18:00
2026/03/22（日）18:00
演出地點：臺北大巨蛋
TWICE大巨蛋演唱會｜3/20加場售票時間
售票時間：2025/12/05（五）11:00
售票平台：拓元售票
注意事項：
(1) 本場演出採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場。
(2) 購買前請注意，本節目每張票券外加系統服務費200元。
(3) 每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。
(4) Live Nation Taiwan會員預售及正式開賣，每人每場限購至多2張，單筆訂單限購至多2張，且無法跨場次購買。若您於Live Nation Taiwan會員預售階段已購得 1 張，同場演出於正式開賣，最多可再購得1張，三星星粉專區則可以憑序號再另外購買2張。各階段售票數量有限，售完為止。
(5) 若需退票，僅能辦理整筆訂單退票，恕不受理單張票券退票。
(6) 本場於演出日前5日開放取票，於ibon取票時無須支付取票手續費。
TWICE大巨蛋演唱會｜票價、座位圖
演出票價：VIP $8,800 / $6,800 / $5,800 / $4,800 / $3,800 / $2,800 / $1,800
身障優惠票：$3,400 / $2,900 / $2,400 / $1,900 / $1,400 / $900
座位圖：
TWICE大巨蛋演唱會｜大巨蛋選位攻略
隨著臺北大巨蛋演唱會場次增加，網路上有不少網友分享去大巨蛋看演唱會的心得，以及各票區座位的視野，以下為讀者整理相關連結，可供挑選大巨蛋座位的參考。
知名演唱會資訊達人「LIVE王」👉臺北大巨蛋演唱會選位攻略
脆友統整👉整理GD大巨蛋視野圖
網友整理👉臺北大巨蛋買票懶人包
TWICE大巨蛋演唱會｜限量VIP套票
限量VIP售價：NT$8,800
包含演前Soundcheck、VIP 掛繩和吊牌一組、VIP限定小禮一個、VIP限定明信片組。
TWICE大巨蛋演唱會｜必聽歌單
《Like OOH-AHH》
《CHEER UP》
《TT》
《KNOCK KNOCK》
《SIGNAL》
《What is Love?》
《YES or YES》
《FANCY》
《Talk that Talk》
《STRATEGY (feat. 梅根尤物)》
（影片來源：JYP Entertainment YouTube，若遭移除請見諒）
TWICE大巨蛋演唱會｜售票時間
【Live Nation Taiwan會員預售】
售票時間：2025/12/02（二）11:00～23:59
售票平台： 拓元售票
小提醒：
(1) 請在2025/11/30（日）中午12點前，完整註冊Live Nation Taiwan會員，並收信獲取預購碼。
(2) 至拓元售票頁面輸入預購碼即可購買。
【三星星粉獨享｜保留席次專區】
售票時間：2025/12/02（二）11:00～2025/12/04（四）11:00
售票平台：拓元售票
【全面開賣】
售票時間：2025/12/04（四）11:00
售票平台：拓元售票
