TWICE藍海閃耀港都！「5大城市行銷」一次看

繼韓國女團BLACKPINK前進高雄世運後，今（17日）Live Nation Taiwan再度公佈替K-POP天團TWICE打造現象級城市行銷「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」即將啟動，從整座城市、街頭到演唱會現場，沿途一路沉浸式感受TWICE氛圍，掀起前所未見的「全民瘋TWICE」狂潮。

首先便是在義享時尚廣場的限定巡迴快閃店《TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> POP-UP STORE IN KAOHSIUNG》，不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動，凡於現場單筆消費達指定金額，即可獲得限定版小卡。

這次以「藍海」閃耀港都，《THIS IS FOR ONCE IN 高雄》打造了巡迴視覺藍的燈光文字秀，將在大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口展現雷射文字秀「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR」。

另外，大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口除了燈光文字秀，高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心以及美麗島捷運站還有「巡迴主視覺藍色」燈光秀，時間從11月18日到23日，每天17:30到23:00。

這次更打造「主題交通號誌燈」，在世運主場館區 - 世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈）-中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區 - 大勇路／公園二路口，都會有「LOOK TWICE」和「TWICE 2025 KAOHSIUNG」的溫馨提醒字樣。

最後便是捷運進站廣播，讓TWICE的聲音，陪伴ONCE（粉絲名）一同搭車前網演唱會，從11月20日到23日於高雄捷運全線開始，另外，左營站同步設置主視覺拍照背板。



