TWICE藍色狂潮席捲高雄！觀光局突擊24家旅宿 房價稽查

韓國人氣女團TWICE將於22、23日登上高雄世運主場館舞台開唱，吸引大批歌迷粉絲湧入高雄，高市府觀光局聯手消保官一同抽查24家旅宿，調查結果均無業者超收房價。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

韓國人氣女團TWICE將於22、23日登上高雄世運主場館舞台開唱，吸引大批歌迷粉絲湧入高雄。高市府觀光局為遏止因住宿需求大增而有業者趁機哄抬價格、超出備查房價情形，再次啟動專案稽查，聯手消保官一同抽查24家旅宿，調查結果均無業者超收房價。

觀光局長高閔琳表示，大型活動、連假與演唱會期間飯店旅宿住宿價格向來備受關注，因此市府一向採取「主動查核」，隨機抽查並搭配「海巡」模式，積極杜絕業者不當收費、影響旅客權益與高雄城市觀光形象。高雄自2023年連續舉辦多場大型演唱會以來，已完成超過2800家次、4.2萬間客房查核，內容包括合法旅宿的房價、公安、消防、衛生，以及非法旅宿、非法日租等項目。

廣告 廣告

高閔琳指出，因應韓國女子團體TWICE的「THIS IS FOR ONCE」高雄巡迴演出，觀光局稽查飯店旅宿，逐一確認訂房資訊與價格揭露情況，確保旅宿收費透明公開、合乎備查房價與相關規定；本次抽查結果，業者均符合相關規定、未有超出備查房價、哄抬價格情形。

觀光局提醒，粉絲與旅客前來高雄聽演唱會、規畫旅遊行程與住宿時，可至「台灣旅宿網」查詢合法旅宿與備查房價，如遇到消費爭議，可透過行政院消保處線上平台、撥打1950或高雄市政府觀光局專線反映，高市府將積極提供協助，共同打造公平透明的旅遊消費環境，為旅客在高雄留下美好回憶。

更多中時新聞網報導

告五人首入圍金馬：很想拿獎

何美鄉籲銷毀芬普尼雞 雞農反對

讀者換口味 言情小說龍頭熄燈