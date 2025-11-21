TWICE要來啦！子瑜和「賊賊們」分開抵台 原因曝

TWICE成員於上午從仁川機場出發高雄。（圖／翻攝自YT뉴스엔·Newsen）





南韓女團TWICE將於11月22、23日首度來台開唱，讓不少ONCE（粉絲名）為之瘋狂！今（21日）上午7位成員們也從韓國仁川機場出發高雄，即將與高雄粉絲們見面！

今（21日）上午TWICE從韓國仁川機場出發高雄，成員包含娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢，扣掉彩瑛由於身體不適活動將休息至年底，唯獨不見台灣成員周子瑜的身影，讓粉絲們紛紛好奇子瑜在哪裡？

成員們出現在韓國機場，對前來接機的粉絲與媒體，熱情的打招呼。成員們大多身著私服展現個人的機場時尚，由於韓國當地天氣約9度，因此成員大多穿著厚外套和大衣露面，但仍對鏡頭露出笑容。

廣告 廣告

TWICE於仁川機場出發高雄。（圖／翻攝自YT@뉴스엔·Newsen）

TWICE於仁川機場出發高雄。（圖／翻攝自YT@뉴스엔·Newsen）

TWICE出道10年以來，首次來到台灣開唱，台灣小港機場也擠滿ONCE前往接機，為讓TWICE見到台灣ONCE們的熱情，台灣ONCE們準備標語「十年的等待，只為了這一刻見面」還貼心附上韓文，就是要讓成員能一眼就能看懂，更有粉絲身著TWICE LOVELYS和三麗鷗聯名T，熱情歡迎TWICE成員！

小港機場已擠滿ONCE們接機。（圖／東森新聞）

小港機場已擠滿ONCE們接機。（圖／東森新聞）

粉絲們穿著TWICE LOVELYS和三麗鷗聯名T，在小港機場接機。（圖／東森新聞）

粉絲們穿著TWICE LOVELYS和三麗鷗聯名T，在小港機場接機。（圖／東森新聞）

而沒有跟成員一起露面的子瑜，原來人在東京，據了解，子瑜昨（20日）在東京出席《MaxMara》快閃店活動，媽媽也在IG發出子瑜的照片，只見子瑜穿著綠色套頭毛衣群，搭配黑色高跟鞋展現高貴優雅的氣質，媽媽的應援，也讓粉絲狂喊「我們都很期待子瑜 only for her」「好美的女生，我們台灣見」，讓不少人期待TWICE明晚的表現。

子瑜媽媽發出子瑜的照片。（圖／翻攝自topbeauty_lydia）

子瑜媽媽發出子瑜的照片。（圖／翻攝自topbeauty_lydia）

TWICE七名成員搭乘華航班機，預訂14:15抵達高雄小港機場，子瑜因為行程的關係，則是從成田機場出發，預計於15:45抵達高雄。



【更多東森娛樂報導】

●《GTO》女星希良梨罹子宮頸癌 IG限動發命危通知

●李多慧YT頻道破百萬訂閱 深夜淚謝台粉：來台後人生如戲

●男星拍攝中突昏迷送醫！搶救20分鐘「壓斷肋骨」曝最新病況

