TWICE連唱2天！粉絲排整晚等釋票 商圈「藍燈」加入應援
記者薛仁宏、連冠智、朱韋達、吳繢杉／高雄報導
韓國女團TWICE週末兩天在高雄開唱，沒有買到票的粉絲提前一天到現場排隊等主辦單位釋票，排隊搶買周邊商品也出現人龍，前一晚在中央公園還舉辦前夜祭的跳舞活動為演唱會預熱，很多公司外觀也紛紛亮起藍燈應援。
看板前勁歌熱舞，粉絲已經等不及晚上的演唱會，韓國女團TWICE10年來首次台灣演出，週末連唱兩天，粉絲一大早就來感受氣氛。
TWICE粉絲：「10年！超級感動，高雄有很多應援的景點。」
TWICE粉絲：「手燈、娃娃、快閃店的包包，上面有一些子瑜的小卡。」
尤其藍色是台灣團員子瑜的應援色，早上排隊人龍好幾百公尺，粉絲前一晚來排隊過夜，就為搶買周邊商品。
TWICE粉絲：「前一天晚上8點半（來排隊），第一個大概5點多就來。」
TWICE粉絲：「我應該衣服都會買一件，沒有預算刷卡都刷得過。」
TWICE粉絲：「衣服啊、帽子就都買。」
絲巾、衣服、手燈演唱會限定限量，粉絲們勢在必得，還有沒買到票的人也不放棄。
TWICE粉絲：「晚上8點多（來排隊），不確定但是想要來試試看。」
TWICE粉絲：「等現場票。」
記者：「你大概幾點來？」
TWICE粉絲：「（凌晨）4點。」
聽著歌開心熱舞點燃夜空，前一晚聚集中央公園，演唱會前複習一波，鳳山火車站也點上藍燈應援，還有人拍到演唱會場對面的生命禮儀公司也打上藍燈，網友笑稱連祖先都瘋狂。
TWICE粉絲：「禮儀公司嗎？他的應援真的是很特別。」
TWICE粉絲：「就覺得TWICE的影響力很大。」
應援燈海、搶買周邊、唱唱跳跳 ，港都吹起TWICE旋風。
