TWICE週末港都開唱 黃捷大跳〈THIS IS FOR〉全力應援：本週我挺藍

為迎接韓國超人氣女團TWICE，黃捷（右）特地找來舞蹈老師教學，在應援地標流行音樂中心前大跳TWICE〈THIS IS FOR〉。翻攝自黃捷Threads



韓國超人氣女團TWICE週末將於高雄國家體育場舉辦世界巡迴演唱會＜THIS IS FOR＞高雄場，也是團員周子瑜出道10年來首次回家演出。為迎接TWICE來台，高雄市長陳其邁特別在社群換上「藍髮」照應援，高雄立委黃捷在應援地標流行音樂中心前大跳〈THIS IS FOR〉，被網友狂讚「最強應援、誠意十足」。

黃捷昨日（11/19）晚間在社群發布一支熱舞應援的短影音，並表示「為了迎接子瑜回家，我特別找阿咪老師教我跳這次世巡主打歌〈THIS IS FOR〉 ，還買了藍色上衣」，笑稱雖然動作不是很跟得上，但還是努力為TWICE強力應援。

影片發布後，短短幾小時就突破50萬觀看，並吸引大批網友留言大讚「最強應援、誠意十足」。翻攝自黃捷Threads

貼文發布後，短短幾小時內就突破50萬觀看，引發網友熱烈討論，紛紛大讚「站上國際的青年代表與潮流接軌、又關心在地的高雄立委」、「誰跟TWICE講一下右邊跳的這位是台灣國會議員」、「全球屢屢得獎的政治新星還會跳舞」、「新世代立委真的全方位」，熱舞社出身的民進黨立委吳沛憶也留言大讚「跳超好！謝謝捷跟高雄幫我們迎接子瑜回家」。還有網友留言大讚「跳的很棒了！這應該是小捷唯一的藍色上衣」，黃捷也親自回應「對特別買的，本週我挺藍！TWICE藍！」

