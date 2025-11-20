TWICE週末港都首唱！ 「藍色風潮」席捲高雄店家

高雄市 / 綜合報導

韓國女團TWICE，即將在22日及23日首度站上高雄世運主場館，高雄市不少店家，紛紛加入應援！有服裝店，將店內模特兒通通換上藍色衣服，並且跳起應援舞，拍攝影片成為話題；也有飲料店，用蝶豆花，將珍珠奶茶搖身一變，變成「浪漫藍色調」；還有飯店業者，推出藍色系列調酒，用餐環境也裝上藍燈，要讓粉絲們沉浸式體驗TWICE風潮。

八套藍色服裝逐一登場，搭配背景音樂，業者也穿上藍色上衣，跳起應援舞，全因韓國人氣團體TWICE將要降臨高雄，高雄市服飾業者VS.記者說：「配合他們的主題跟顏色，把它呈現出來，因為上次有一個粉紅的，能夠大致的這樣跳一下，(擺動一下)，對，讓人家覺得好笑，不是專業。」

繼BLACKPINK粉紅色系席捲高雄後，就在22日及23日將首度站上高雄世運主場館演出的TWICE來臨前，服飾業者大量集結藍色衣物應援，而除此之外，飲料店業者俐落搖著飲料，倒入杯中後，有黑色珍珠，不過仔細看，這飲料顏色卻是藍色的，原來是以蝶豆花方式製作而成。

高雄市手搖飲業者說：「拿TWICE演唱會的門票，或者是它的任何一個應援的小物，到我們的門市來，就可以免費兌換1杯。」從飲料到包裝，無一缺乏藍色元素，完成這杯「星光藍珍珠奶茶」，已經成為話題，但飯店業者也不落人後，室內換上藍燈照明之外，還推出應景調酒，無論是用餐環境還是飲品，就在TWICE來臨前，已經提前準備好！要用各自特色，讓粉絲們，沈浸式體驗這波TWICE風潮。

