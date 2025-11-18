TWICE週末登世運開唱! 陳其邁藍髮應援:大家都是ONCE

南部中心／劉尹淳、陳家祥 高雄市報導

韓國女團TWICE出道滿十週年，11月22、23號，將空降高雄世運主場館開唱，高雄市長陳其邁，17日晚間搶先將社群頭像照片，換成藍色頭髮應援，笑說自己也是Once，也就是TWICE的粉絲，高雄七大地標以及四大路口的交通號誌，18日起也點亮藍燈，換成TWICE版交通號誌，讓整座城市掀起TWICE風潮。





發瘋啦！TWICE城市應援再曝驚喜 成員獻聲「高捷進站廣播」這天登場

高雄18日起正式啟動應援，四大路口也換上TWICE版的交通號誌。（圖／民視新聞）

韓國女團TWICE出道滿十週年，11月22、23號，將空降高雄世運主場館開唱，城市宣傳搶先開跑，就連市長陳其邁，也變髮應援。社群頭像照片，換成藍色頭髮，還拿著棒棒糖手燈，陳其邁喜迎TWICE到高雄開唱，還融入粉絲用語，笑說大家都是Once，也就是TWICE的粉絲名。高雄市長陳其邁表示，現在已經進入為TWICE應援的階段，在高雄每一個人都是ONCE。民眾表示，我覺得市長越來越可愛，而且很朝氣很年輕、之前市長是粉紅色頭髮，現在又變藍色，很驚喜。





TWICE即將到高雄開唱，高雄7大地標，紛紛亮起閃耀藍光。（圖／Threads＠高雄美食走跳-刁嘴公主）





捷運中央公園站，驚喜亮藍燈，還用雷射投影秀出TWICE演唱會名稱，夜晚愛河灣也閃著藍色光芒，浪漫不已，高雄18號起正式啟動應援，不只7大地標，亮起閃耀藍光，四大路口也換上TWICE版的交通號誌。民眾表示，TWICE畢竟第一次來高雄來台灣開唱，子瑜畢竟又是台灣人，就有歡迎她回家的感覺、高雄最近辦了這樣的活動，讓世界一些國外的朋友，能夠來認識我們高雄，我覺得非常棒。

TWICE在官方IG，轉貼高雄的城市行銷活動，讓粉絲驚呼，我高雄我驕傲，高雄捷運也預計在20號，全線放送，由9名成員甜美獻聲的進站廣播，粉絲可得張大耳朵聆聽了。





原文出處：發瘋啦！TWICE城市應援再曝驚喜 成員獻聲「高捷進站廣播」這天登場

