TWICE週末登台！網驚見「場外拆售保健食品」 衛生局要抓：最高可罰300萬

高雄市 / 武廷融 綜合報導

人氣女團TWICE將於22、23日首度登台舉辦演唱會，這也是成員周子瑜首次在故鄉開唱，不少ONCE（粉絲名稱）都相當期待。不過近日有網友在社群發文，表示演唱會當日會在場外拆售藍莓保健食品。對此，高雄市衛生局表示，依法不可販售無查驗登記、輸入許可及外包裝無繁體中文標示產品，且分裝須符合食品良好衛生規範準則，將派員無預警稽查，查獲違規最高可處300萬元罰鍰。

TWICE本週末將在高雄開唱，ONCE紛紛表示，門票、手燈都準備好了！還有被稱為「演唱會神器」的藍莓保健食品，也被網友們列入必備清單。不過近日卻有網友在社群發文，要在TWICE演唱會當天在場外拆售該款保健食品，還強調會用筷子分裝並用小夾鏈袋裝好，標價一份2顆20元，吸引大票ONCE留言「+1」預訂。

對此，高雄市衛生局提醒，依《食品安全衛生管理法》第21、22及30條相關規定，國產及輸入食品皆應向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗並申報產品有關資訊，且應以繁體中文完整標示品名、原產地、有效日期及中央主管機關公告事項等完整資料。

衛生局表示，依法民眾不可販售無查驗登記、輸入許可及外包裝無繁體中文標示產品，且分裝須符合食品良好衛生規範準則，後續將派員無預警查察，倘經查獲違規，依法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲消費者勿購買來路不明食品，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

