TWICE週末登台！翰林茶館推「星光藍珍奶」 加碼應援「ONCE全台免費兌換」

▲ (圖/翻攝自 翰林茶館 臉書)

台北市 / 武廷融 綜合報導

人氣女團TWICE本週六、日將首度來台，在高雄世運主場館舉辦演場會。全台也掀起「TWICE應援潮」，不少店家紛紛祭出演唱會相關優惠，和粉絲共襄盛舉。而茶飲品牌「翰林茶館」今(20)日加碼宣布，11月22、23日持有TWICE演唱會門票或應援物者，即可於全台翰林門市免費兌換乙杯「星光藍珍珠奶茶」，數量有限送完為止！

TWICE本週末將在高雄舉辦演唱會，這也是成員周子瑜首次在故鄉開唱，高雄市府也展開應援活動，在七大高雄地標打造燈光秀，以及路口號誌燈換上「LOOK TWICE」、「TWICE 2025 KAOHSIUNG」，還有在高雄捷運播放TWICE成員親自獻聲錄製的進站廣播，就是要給粉絲滿滿驚喜。

廣告 廣告

而不少店家也紛紛加入應援，祭出TWICE演唱會相關優惠，與粉絲們一同歡慶。茶飲品牌「翰林茶館」今(20)日推出限時商品「星光藍珍珠奶茶」，從今日起開賣至30日，其中在22日及23日兩天，只要持有TWICE演唱會門票或應援物（包含手燈、衣服、娃娃、吊飾等），即可於全台翰林門市免費兌換乙杯「星光藍珍珠奶茶」。翰林茶館表示，ONCE應援優惠活動每人限兌換乙杯，全台門市適用，數量有限送完為止，其中翰林茶館-松山機場店/桃園機場店，翰林茶棧-台南民族店/東山休息站不適用本活動。

另外，高雄市府也攜手双黄、南喃至嶼、埕拾參等 10 家餐酒館，特別推出以 TWICE 經典歌曲為靈感的「ALCOHOL FREE」，獨家設計了 10 款應援特調飲品，讓粉絲在開唱前、演出後都能一起體驗ONCE的隱藏應援彩蛋！

原始連結







更多華視新聞報導

TWICE快閃店吸大批粉絲排隊 地標「亮藍燈」應援

保留演唱會票給外國客惹議？ 黃捷：不該犧牲我國粉絲權益

SJ台北大巨蛋落幕！ 粉絲E.L.F.「無人機應援」逼哭銀赫

