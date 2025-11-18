TWICE週末首登台！高雄今起全城應援 子瑜媽嘆：實在不容易

TWICE將在週六在高雄世運體育館開唱，也是台灣成員子瑜（後排右）出道10年首度在台灣演出。翻攝FB@TWICE

出道10年的TWICE終於將在本週末（22日、23日）登上高雄世運主場館開唱，也是台灣成員子瑜出道後首次返台演出，子瑜的媽媽黃燕玲昨（17日）特別為此拍了一支影片，分享寶貝女兒子瑜終於要回家鄉開唱的心裡話。

子瑜（右）的媽媽黃燕玲常隨出國巡演的女兒同行。翻攝IG@topbeauty_lydia

黃燕玲時常在個人YouTube頻道「玲氏物語 Lydia HUANG」分享生活點滴，也有不少陪著子瑜出國巡演的Vlog，這次TWICE將在出道10年首次全員登台開唱，黃燕玲也特別拍影片做記錄。她興奮提到，「盼了那麼久，終於等到這一場演唱會，這段路實在太不容易了，也讓我們十分地感動。」話語間藏著以女兒為榮的驕傲與喜悅。

廣告 廣告

子瑜的媽媽黃燕玲搬出TWICE的應援周邊，分享女兒即將回台開唱的心聲。翻攝IG@topbeauty_lydia

黃燕玲也分享女兒出道至今的改變，提到子瑜心態更加成熟了，她說：「以前帶她去跳舞的時候，覺得那時候的她，是很快樂地在跳舞；但現在已經身為了公眾人物，她面對的壓力相對地也非常地多，她也慢慢地用自己的力量，帶給大家正能量，也一直都保持著善的循環，我覺得這個不簡單。」

這次子瑜將隨著TWICE成員來台開唱，黃燕玲也邀請ONCE（粉絲名）一起見證歷史性的一刻。而高雄也已準備好迎接TWICE，城市行銷企劃 「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」 官方活動將於今（18日）晚全面啟動！

城市行銷企劃 「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」今晚登場。Live Nation Taiwan提供

本次計畫不僅將「巡迴主視覺藍色」點亮照亮高雄夜空，更升級為震撼雷射文字秀打上「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」、交通號誌趣味換上 「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」 限定字樣，甚至連高雄捷運全線都能聽到 TWICE 團員親自獻聲的進站音（左營站同步設置巡迴主視覺拍照背板）。

演唱會世運主場館則邀ONCE一同坐上「白色長凳」還原巡迴主視覺的拍照背板及滿滿路燈旗等，從整座城市、街頭到演唱會現場，沿途一路沉浸式感受TWICE氛圍，朝聖之旅從出門那一刻就已經開始，掀起前所未見的「全民瘋 TWICE」現象級狂潮！

TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> POP-UP STORE IN KAOHSIUNG

TWICE高雄快閃店已登場。Live Nation Taiwan提供

●開放日期：2025.11.15 - 2025.11.24

●開放時間：平日11:00-22:00 & 假日 10:30-22:00

●快閃店地點：義享時尚廣場 高雄市鼓山區大順一路115號

●所有商品皆為限量供應，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。

THIS IS FOR ONCE IN 高雄

●巡迴視覺藍 燈光文字秀

集結七大地標，雷射文字秀「TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR」＋

「巡迴主視覺藍色」燈光秀

●日期：2025.11.18 - 11.23 / 17:30-23:00

●地點：大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心*、愛河*

、高雄港旅運中心 、美麗島捷運站 (僅視覺藍應援燈光)

●主題交通號誌燈

❝溫馨提醒「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」❞

●日期：2025.11.18 - 11.23

●地點：世運主場館區 - 世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈）-

中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區 - 大勇路／公園二路口

●獻聲捷運進站廣播

❝TWICE驚喜獻聲，一起搭車前往演唱會❞

●日期：2025.11.20 - 11.23

●地點：高雄捷運全線 - 左營站同步設置主視覺拍照背板



回到原文

更多鏡報報導

李敏鎬「半裸視訊照」真相曝光！ 韓網憂朴春身心：治療刻不容緩

aespa首登《紅白》生變數？中國成員曬「原爆雲燈」被起底 日網連署撤演

韓影后出嫁了！金玉彬幸福曬美照 破億豪奢婚禮細節曝光