TWICE週末高雄開唱 陳其邁.黃捷"換藍髮頭貼"應援

韓國女團TWICE出道滿十週年，11月22、23日，將首度空降高雄世運主場館開唱，高雄市長陳其邁、立委黃捷，紛紛把社群平台的頭貼，換成藍色頭髮應援，高雄七大地標以及四大路口的交通號誌，18日起也點亮藍燈，換成TWICE版交通號誌，其中來自台灣成員周子瑜的媽媽，也特別拍攝影片，分享女兒即將返鄉開唱的感動。

立委黃捷，在社群平台，換上藍髮造型頭貼，象徵應援就位。（圖／立委黃捷提供）韓國女團TWICE出道滿十週年，11月22、23號，將空降高雄世運主場館開唱，城市宣傳搶先開跑，就連市長陳其邁，也變髮應援。社群頭像照片，換成藍色頭髮，還拿著棒棒糖手燈，陳其邁喜迎TWICE到高雄開唱，還融入粉絲用語，笑說大家都是Once，也就是TWICE的粉絲名。高雄市長陳其邁表示，現在已經進入為TWICE應援的階段，每一個人都是ONCE在高雄。民眾表示，我覺得市長越來越可愛，而且很朝氣很年輕。

TWICE將到高雄開場，台灣女兒周子瑜也將首度返鄉表演，媽媽黃燕玲特別錄影片，分享內心感動。（圖／YT@玲氏物語 Lydia HUANG提供）立委黃捷，也在社群平台，換上藍髮造型頭貼，象徵應援就位。立委黃捷表示，包括第一時間邁邁市長自己也換上藍色頭髮，我也跟進，希望大家都用這樣的藍潮，最努力的應援，來歡迎TWICE來到高雄。TWICE的台灣成員周子瑜，出道十年首度回到家鄉開唱，母女感情深厚的媽媽黃燕玲，不僅時常飛國外，欣賞女兒演出，這回也拍攝影片，分享女兒即將返鄉演出的感動心情。周子瑜媽媽黃燕玲表示，肯定一定是覺得非常的驕傲，畢竟我們都盼了那麼久，終於等到這高雄第一場的演唱會，所有非常支持子瑜，還有TWICE所有的粉絲們，能夠在她的家鄉看到站在舞台上的TWICE，這段路真的是太不容易了，也讓我們非常的感動。

捷運中央公園站，驚喜亮藍燈，還用雷射投影秀出TWICE演唱會名稱，夜晚愛河灣也閃著藍色光芒，浪漫不已，高雄18號起正式啟動應援，不只7大地標，亮起閃耀藍光，四大路口也換上TWICE版的交通號誌。民眾表示，TWICE畢竟第一次來高雄來台灣開唱，子瑜畢竟又是台灣人，就有歡迎她回家的感覺。TWICE也在官方IG，轉貼高雄的城市行銷活動，讓粉絲驚呼，我高雄我驕傲，高雄捷運也預計在20號，全線放送，由9名成員甜美獻聲的進站廣播，粉絲可得張大耳朵聆聽了。

