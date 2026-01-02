TWICE野生Momo現蹤六合夜市？超透視上圍全看光！200萬人讚爆：太犯規

娛樂中心／綜合報導

南韓超人氣女團TWICE日籍成員Momo人氣相當高（圖／翻攝自IG @momo）

南韓超人氣女團TWICE日籍成員Momo（平井桃）去年底隨團與子瑜來台灣，在高雄完成首次演出，在2026年的第一天於社群平台分享一組「各式各樣的2025最後紀錄」回顧照片，其中開頭首圖就用取景於台灣夜市的畫面，超緊身的薄紗上衣，在網路迅速掀起討論。照片曝光後，讓不少台灣粉絲直呼驚喜。

Momo貼出她隨團來高雄時，第一天逛六合夜市的街頭辣照。（圖／翻攝自IG @momo）

Momo貼文以韓文寫下，「這些是2025年的最後…」裏頭包括她去年底她在各處的花絮照，然而最讓人吸睛的第一張畫面中可見，他站在疑似高雄六合夜市街道中央，身後是熟悉的攤販與霓虹招牌，寫著「玉米」的攤車、瓦斯桶與來往人潮正是典型台灣夜市景象。

Momo身穿深色透明貼身長袖上衣，搭配寬版牛仔褲與亮色腰帶，雙手自然插入口袋，微微低頭露出淡淡笑容，神情放鬆而從容。豐滿胸型貼合身形完全看光無所遁形，勾勒出Momo纖細卻勻稱的線條，即使造型簡單，仍難掩舞台之外的氣場。

Momo外型亮眼身材火辣，還曾與子瑜一起登上維密大秀（圖／翻攝自IG @momo）



該系列照片一出後瞬間飆升超過200萬讚，不少台灣粉絲與網友紛紛在底下留言，「不可能是六合夜市吧」、「超好笑 玉米好吃」、「來的第一晚就去逛，脆友有捕獲，完全如照片零偽裝，忘了自己是偶像」、「大家準備好一起去朝聖玉米攤了嗎」、「我們愛你，玉米也愛你」、「第一張是台灣夜市ㄟ」、「吃玉米嗎平井桃」、「希望2026也能玉米相遇。」

