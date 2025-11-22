TWICE開唱倒數！網路送應援小物 竟是騙運費、個資

TWICE高雄開唱倒數，有熱情粉絲製作咖啡杯套，放在甜品咖啡店供人索取。（圖／東森新聞）





Twice成軍十年首次來台開唱，暱稱粉絲的once相當熱情，製作了很多應援小物，免費贈送，不過現在卻被詐團用來行騙，他們在社群網站貼文，說應援物包好了，想要的人加line，點進去對方給的網址後，填了個資付了運費，你並不會收到應援物，而是接到假客服電話，用各種話術來詐騙，查證這個人的Therads跟IG的帳號，都是11月才開設，電話號碼頭是印尼區碼，恐怕是境外詐團所為。

TWICE高雄開唱倒數，有熱情粉絲製作貼紙，還有咖啡杯套，放在甜品咖啡店供人來索取，不過也有人把送應援物這件事當作詐騙手法，騙運費也騙個資。

TWICE粉絲：「好像有看過脆滿多的，就是有看到，（你們會一認就認出來，這個是詐騙嗎），會，就是看他頭貼，這種應援小物應該是大家都是在場外拿取的，比較少人會用郵資的方式去拿那個應援物，（所以我去現場拿比較安全），對對對或是面交。」

對於網路免費送的應援物還是小心一點的好，而這個免費送應援物的帳號幾天前就已經PO出應援手燈，發文說一支800元，可面交也可下單後郵寄，後來又PO應援髮帶與鑰匙圈，同樣要求粉絲加LINE。

有粉絲識破留言示警，說詐騙仔不要來，更有人搜出照片根本是從小紅書盜的圖，不過還是有不知情的粉絲留言索取，點開帳號所有人的ig只有一篇貼文，而且是11月才開設帳號，網友自行追蹤發現，手機號碼開頭竟是印尼，不排除是境外詐騙集團。

首次來台開唱，因為版權問題，熱情粉絲自製應援物，若是有商業行為就有侵權問題，只送不賣才是真應援，民眾千萬不要受騙上當。

