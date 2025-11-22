TWICE開唱倒數！網路送應援小物 竟是騙運費、個資
Twice成軍十年首次來台開唱，暱稱粉絲的once相當熱情，製作了很多應援小物，免費贈送，不過現在卻被詐團用來行騙，他們在社群網站貼文，說應援物包好了，想要的人加line，點進去對方給的網址後，填了個資付了運費，你並不會收到應援物，而是接到假客服電話，用各種話術來詐騙，查證這個人的Therads跟IG的帳號，都是11月才開設，電話號碼頭是印尼區碼，恐怕是境外詐團所為。
TWICE高雄開唱倒數，有熱情粉絲製作貼紙，還有咖啡杯套，放在甜品咖啡店供人來索取，不過也有人把送應援物這件事當作詐騙手法，騙運費也騙個資。
TWICE粉絲：「好像有看過脆滿多的，就是有看到，（你們會一認就認出來，這個是詐騙嗎），會，就是看他頭貼，這種應援小物應該是大家都是在場外拿取的，比較少人會用郵資的方式去拿那個應援物，（所以我去現場拿比較安全），對對對或是面交。」
對於網路免費送的應援物還是小心一點的好，而這個免費送應援物的帳號幾天前就已經PO出應援手燈，發文說一支800元，可面交也可下單後郵寄，後來又PO應援髮帶與鑰匙圈，同樣要求粉絲加LINE。
有粉絲識破留言示警，說詐騙仔不要來，更有人搜出照片根本是從小紅書盜的圖，不過還是有不知情的粉絲留言索取，點開帳號所有人的ig只有一篇貼文，而且是11月才開設帳號，網友自行追蹤發現，手機號碼開頭竟是印尼，不排除是境外詐騙集團。
首次來台開唱，因為版權問題，熱情粉絲自製應援物，若是有商業行為就有侵權問題，只送不賣才是真應援，民眾千萬不要受騙上當。
【更多東森娛樂報導】
演藝圈夫妻結婚7年被疑婚變！網揪關鍵：真離了？
台灣準備好了！「黃捷辣跳影片曝」 喊話：為TWICE強力應援
高雄開唱倒數 Twice捷運廣播上線、七站藍光應援
其他人也在看
頭家第一份工／賣朋友保險會讓關係變味？被學長扣繳憑單吸引入行賺很多後還是不做
在成為破億蔥油餅王國的掌舵者之前，陳冠霖人生第一份專職工作，其實是保險業。那時的他剛退伍，擁有亮眼的大學經歷與滿載信任的人脈，只想追求一份穩定、不必像家裡做生意那樣大起大落的上班族工作。退伍前，就有三間公司等他，最後他被學長拿出的高額繳稅單吸引，進入三商友邦保險公司當業務。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
公路客運路線大減108條 公會：爭取調漲合理成本、駕駛加薪
全台公路客運截至9月有529條路線，較疫前108年大減108條，載客量與收入雙雙衰退。中華民國公共汽車客運公會全聯會11月中旬已向交通部公路局提出成本及運價檢討建議，涉及路線虧損補貼的運價合理成本擬調高13％，並強調不漲票價，盼補貼多挹注給業者，同時爭取補貼公路客運駕駛加薪5000元。公路局表示，初審作業中，後續將送費率審議委員會審查。中時新聞網 ・ 12 小時前
小資勇敢撿 零股交易衝天量
美股雙重利空襲擊，迫使資金大舉出逃，在盤面重跌之際，零股大軍展現「化恐慌為貪婪」，大舉搶進0050元大台灣50、台積電等ETF及個股，推升單日零股交易金額衝上288.84億元，刷新今年新高紀錄。工商時報 ・ 1 天前
公路客運盼漲合理成本、司機加薪 公路局：初審中
（中央社記者黃巧雯台北22日電）客運全聯會11月提出運價調整案，涉及虧損補貼的「運價合理成本」，盼從45元多調高至近52元，並爭取司機加薪5000元。交通部公路局今天表示，正依程序進行初審作業。中央社 ・ 12 小時前
路線減少108條！公路客運營收暴跌 公會爭合理成本調13%、司機加薪5千
國光客運近日再傳欠薪，讓外界再度關注公路客運市場狀況。但其實今年1月到9月公路客運載客人數較疫情前衰退37.41%、營收...聯合新聞網 ・ 12 小時前
最高補助21萬！中部客運公車缺300名駕駛 徵才吸引女司機
國內近年大客車駕駛員不足，為補足中部客運公車300名人力缺口，公路局台中區監理所與嘉義區監理所今（22）日聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動，共邀集中部縣市19家公路客運、市區客運及遊覽車客運公司現場徵才，順利媒合153人，南投縣一名30多歲施小姐在駕訓班學開大客車，展現加入客運駕駛行列的高度意願。自由時報 ・ 14 小時前
《台北股市》小資勇敢撿 零股交易衝天量
【時報-台北電】美股雙重利空襲擊，迫使資金大舉出逃，在盤面重跌之際，零股大軍展現「化恐慌為貪婪」，大舉搶進0050元大台灣50、台積電等ETF及個股，推升單日零股交易金額衝上288.84億元，刷新今年新高紀錄。 美公布9月非農就業報告，就業數據高於市場預期，聯準會12月降息機率下降，加上甫繳出亮眼財報的輝達股價不漲反跌，衝擊市場信心，台股21日調節賣壓大舉湧現，一度下殺千點。 但善於低檔承接的零股、小資族則是趁勢進場，鎖定元大台灣50、台積電、鴻海、元大高股息等熱門ETF及個股布局，加碼手中持股部位。 據統計，21日整體零股交易金額達到288.84億元，超越2月3日的237.69億元，改寫今年以來新高紀錄，成交股數達1.2億股，也高於10月13日前波零股交易大量的1.09億股，凸顯零股大軍積極加碼企圖。 國內大型券商主管指出，近期市場波動明顯加大，除了定期定額規模穩定擴增，本波台股自高檔出現較大跌幅時，操作較為積極的小資族也會選擇在盤中零股交易市場直接買進，透過分批布局，壓低持股成本。 觀察零股族群青睞個股，市值型ETF元老0050在完成「一拆四」分割後，股價相對親民，經常成為零股交易時報資訊 ・ 14 小時前
出國行李箱不用花錢買 辦信用卡首刷免費送
新戶在專屬連結申辦信用卡，首刷滿額BT21授權行李箱送到家(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
史上首見… 保險公司退場 部分地區無紅藍卡優勢可選了
有線電視新聞網(CNN)21日報導，由於醫療成本增加速度超過政府補貼，紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantag...世界日報World Journal ・ 14 小時前
外送員專法草案 保障最低報酬、提供保險
勞動部昨預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，其中報酬部分明定每單外送期間，換算時薪不得低於最低工資時薪一點二五倍...聯合新聞網 ・ 22 小時前
10張信用卡走入歷史 玉山、富邦入列 名單一次看
2025年即將進入尾聲，多家銀行開始進行信用卡相關業務調整，包括新光銀行、玉山銀行、上海商業銀行、台北富邦銀行等，共10張信用卡即將停發、停用或換新卡，提醒卡友留意。中時新聞網 ・ 20 小時前
「普發1萬」變親子理財教材 專家教戰培養兒童金錢管理力
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】最近全民「普發 1 萬元」開始可以提領入帳，許多家庭帶著孩子前往 ATM 提領，讓親子理財與金融安全教育議題浮上檯面。衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅表示，許多孩子因為生活經驗不足，對看似可提領現金的神秘提款機感到好奇，這時正好是家長引導孩子們理解「金錢從哪裡來、如何安全使用」的最佳時機。尤其年滿13 歲以上青少年，已可自行登記領取補助，他建議家長應透過穩定陪伴與開放討論，幫助孩子從零開始，建立金錢管理與風險意識。 家長陪同孩子操作ATM 共同討論金錢用途培養責任感與判斷力 許維堅主任指出，家長在與孩子一起操作ATM時，第一步就是從「安全」開始教起，包括教育孩子站在提款機前操作時，要注意周遭環境、使用時要遮住密碼、確認機器是否正常等。家長若能以冷靜、有序的方式示範，能讓孩子理解提款機不是「按一按就有錢」的玩具，而是需要謹慎對待的設備。 另外，孩子對ATM的好奇，往往也反映出他們在探索金錢的價值與選擇。許維堅主任建議，家長這時可進一步與孩子討論，當拿到政府發放的1萬元現金，是否要將部分金額進行儲蓄、如何花在真正需要的地方，甚至帶領孩子思考，是否健康醫療網 ・ 8 小時前
員工只收到「一半薪水」，國光客運今年3度欠薪！公路局開罰9萬，業者怎麼回應？
國光客運再爆欠薪爭議！近日有任職逾10年的員工在社群發文指出，公司在發薪日僅匯入「一半薪水」卻未事先公告，引發內部恐慌與社會關注。這是國光今年第3度出現薪資延遲，顯示財務問題仍未解決。對此，國光客運昨（21）日發布新聞稿表示，10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度不及導致延遲，並強調「今日會全數補齊差額」，對同仁與社會造成困擾深表歉意。同時也指出，自9......風傳媒 ・ 7 小時前
用創意提升金融素養 存款保險徵件比賽得獎名單出爐
【記者蔡富丞/綜合報導】中央存款保險公司（以下簡稱中央存保）主辦之「114 年大專院校存款保險短影音及金句徵件 […]民眾日報 ・ 1 天前
卡友注意！10張信用卡「走入歷史」 影響名單一次看
2025年信用卡停卡名單！日前新光、玉山、富邦等銀行皆啟動停卡與換卡作業，部分信用卡將於年底或2026年前失效。民眾應留意信用卡停卡時程，並及時換卡，以免影響2025年後的使用權益。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
搬到中南部能省錢？ 「1統計」打破迷思：最會存錢縣市竟不是北北桃
搬到中南部能省錢？ 「1統計」打破迷思：最會存錢縣市竟不是北北桃EBC東森新聞 ・ 1 天前
雙重壓力測試來襲！00981T成本周最抗震ETF 前3強跌不到1%
台股一天大漲、一天大跌，又回到輝達開獎財報前的原點。結束驚滔駭浪的一周，加權指數累計下跌 3.51%，盤點市場上有布局台股市場的 ETF，近一周表現贏過大盤的有 46 檔，最逆風抗跌的 10 檔跌幅介於 0.49%鉅亨網 ・ 19 小時前
攜李四川保住輝達！ 蔣萬安：談判複雜、也許出書分享
輝達落腳北士科T17、T18終於定案，台北市長蔣萬安希望明年初，可以與輝達完成地上權簽約、年中動工。只是紛擾半年，終於塵埃落定，蔣萬安分享這過程面臨的挑戰，還有政治攻防，直說超乎外界想像，未來出書或者寫回憶錄，會好好跟大家分享。 #蔣萬安#李四川#輝達東森新聞影音 ・ 6 小時前
台股重挫 阮清華：國安基金還沒退場大家不用太擔心
（中央社記者呂晏慈台北2025年11月21日電）台股今天寫史上第6大跌點，外資大砍新台幣逾900億元，目前國安基金持續在場內執行任務，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天表示，台股基本面穩健，預期台灣今年經濟成長率會超過5%以上，就經濟體質來講，這可能是短期的波動，「現在國安基金還沒退場，我們會看整個市場的狀況」，大家不用太擔心。台股今天開低收低，加權指數終場下跌991.42點，為史上第6大收盤跌點，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡，成交值新台幣5498.35億元。阮清華今天下午在財政部普發現金郵局領現宣導記者會後接受媒體聯訪時談及，今天股市其實是受到國際影響，特別是美股的影響，不只是台股，包括韓國、日本、香港等股市幾乎全面下挫。阮清華說，他認為台股目前基本面相當穩健，預期台灣今年經濟成長率會超過5%以上，就經濟體質來講，這可能是短期的波動。阮清華表示，國安基金會密切關注整體國際政經情勢變化，並妥適處理，「現在國安基金還沒退場，我們會看整個市場的狀況」，大家不用太擔心。他也說，股市是經濟的櫥窗，若經濟好，長遠來說不用太擔心，投資人還是要注意自己能承擔的風險，進行妥適的中央社財經 ・ 1 天前
新北推動生態服務給付 發表成果
新北市農業局舉辦「一一四年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現五年間將水田、水梯田營造為動植物共榮共存棲地的推動成果，農業局長諶錫輝頒發感謝狀予協助計畫推動的五位資深農友，現場邀請110位合作農友、農業部林業及自然保育署及各區農會交流分享經驗，期望可以將計畫推動至更多田區，守護新北市獨特的生態保育棲地。新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫自110年開始推動，今年更首次突破百位農友，是一一一年的整整十倍，且輔導農田逼近六十公頃，廣布萬里、金山、石門、三芝、雙溪、貢寮六區。現場超過百位農戶齊聚一堂，各個田區皆為生態豐富的樂土。透過影片、展覽與座談交流，共同見證5年來新北市在農田棲地保育與永續農業實踐上的努力與成果。種植茭白筍的金山區農友陳長欽表示，與 ...台灣新生報 ・ 8 小時前