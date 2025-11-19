TWICE開唱前夕傳民眾違法販售保健食品 衛生局：最高可罰300萬

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

南韓人氣女團TWICE將於11月22、23日在高雄國家體育場舉辦專場演唱會，吸引來自各地的ONCE（TWICE粉絲名稱）共襄盛舉，高雄也點亮藍色應援燈迎接團員們，然而演唱會前卻傳出有網友在社群平台販售藍莓保健食品，疑涉違法。

南韓人氣女團TWICE將於11月22、23日在高雄國家體育場舉辦專場演唱會。（圖／Live Nation Taiwan理想國）

高雄市衛生局今（19）日接獲民眾通報，有網友在Threads上發文表示，將於TWICE演唱會當天在場外販賣拆售保健食品，標價一份2顆20元，吸引大票ONCE底下留言「+1」預訂。

衛生局提醒，未經查驗登記、無輸入許可及未附繁體中文標示的保健產品依法不得販售，此外，食品分裝須符合食品良好衛生規範，衛生局將不定期派員稽查，若查獲違規可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

依《食品安全衛生管理法》第21、22及30條相關規定，所有國產與輸入食品皆須向食藥署申請查驗並申報相關資訊，包裝上也必須以繁體中文清楚標示品名、原產地、有效日期等必要資訊。

衛生局再次呼籲民眾勿購買來路不明食品，如對食品安全有疑慮，可撥打市府消費者服務中心或 1950 尋求協助；若發現疑似違規，也可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）通報。

