TWICE開唱擠爆高雄！賴清德稱「台灣人有錢有閒」 館長提2事酸：我怎麼不知道

​韓國女團TWICE在11月22、23日接連2天於高雄舉辦演唱會，也是台灣成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱，演唱會一票難求，昨日開唱熱情粉絲擠爆現場。總統賴清德日前在出席電影活動表示，台灣人有錢又有閒，提供了本土藝術創作者發揮的空間，引發外界議論。對此，館長陳之漢在直播中質疑，房子那麼貴、物價高、少子化，一大堆工作、工廠因為關稅沒了，賴清德口中的「有閒又有錢」，他怎麼不知道？

賴清德日前受訪提到，TWICE的周子瑜要回台表演，這幾年韓國的天團像BLACKPINK，已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示台灣經濟進步，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間。

對此，館長表示，大家都很有錢、也很閒？奇怪了，股市不是掉得亂七八糟。有閒又有錢，各位覺得開心嗎？各位有錢嗎？沒錢找賴清德要。自己怎麼不知道台灣人有錢又有閒，只知道大家罵得要死。

館長提到，房子那麼貴、物價高、少子化，一大堆工作、工廠，因為關稅沒了，怎麼會有錢又有閒？賴清德對美國總統川普一點輒都沒有，也不願意跟中國進行溝通，那就請中國開放來幫助台灣，去彌補這個差額。

館長指出，他可以很確定跟台灣人講，「如果我們不要聽民進黨的話，我們不要只把這個賭注放在美國人身上，我們也對中國友好，並且把川普這件事情，把我們的需求、困難、困境，來好好的跟中方交流，覺得會迎刃而解。」光是開放中國旅遊、中國開放我們農產品賣過去，到時台灣的服務業等供需，一大堆東西又可以整個起來，大家都可以賺到錢，這是篤定百分之一萬可以解決非常多的問題。

