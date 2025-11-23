TWICE開唱第二天 ONCE網路組團跳應援舞
TWICE高雄開唱首日現場熱烈，演唱會第二天，粉絲一樣一大早就聚集在會場外，搶買各種官方商品，還有粉絲自組應援舞團，在網路上集合了三十人，大家各自練舞，透過視訊檢討，今天見面了，正式集體排練歌舞，展現對TWICE熱愛的心情。
TWICE高雄開唱第二天，粉絲ONCE一早就在演唱會場外跳起招牌歌舞，分成二團開跳的粉絲，總共有三十人，他們原來彼此不認識，是在網路上自組的TWICE應援舞團，他們9月多知道TWICE要來，就在網路上號召練舞，周日首次全員到齊一起跳。
應援舞團總召：「大家買到票之後，就開始在處理這事情，最後終於有湊到人，是在九月底的時候，九月底時候北中南聚在一起團練，我們沒有聚在一起，我們今天才正式大家見面，大合舞今天第一次練，都是視訊對視訊練舞，視訊後傳影片這樣。」
ONCE不止有自組應援舞團，更多人是一早就聚集在演唱會場外排隊買應援小物，有人凌晨就來要搶在前面，有人是連著二天都來演唱會。
TWICE粉絲：「基本上所有的都有買，因為是第一次台灣演唱會，就想所有東西都買一個，有些東西有買二個，一個想要收藏一個想要拿出來用。」
TWICE粉絲：「昨天有看對，今天又那麼早出來排隊，因為周邊很難排一直秒售，你昨天是沒有買到周邊，我昨天只有買到短袖T恤，那你今天預計買什麼，我想買灰色帽T。」
而前一天跑給警察追的攤販周日又出現在演唱會外，還是想再賺TWICE財。
