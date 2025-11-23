TWICE開唱粉絲嗨翻 盜版猖獗警開抓1／TWICE首場台灣演唱會 THIS IS FOR開場粉絲嗨翻

TWICE出道10年首次來到台灣，昨（22日）在高雄世運開唱。（翻攝自TWICE IG）

TWICE昨（22日）在高雄世運開唱，出道10年首次來到台灣，讓不少ONCE十分感動。緊扣演唱會主題由THIS IS FOR作為開場，場內跟著TWICE一起嗨，沒進場的粉絲也在場外聽漏音一起感受這場盛會。

韓國女團TWICE22日晚上6點半登上高雄世運主場館，緊扣巡演主題，選唱〈THIS IS FOR〉作為開場，唱到副歌，台下5萬名ONCE瘋狂尖叫，TWICE出道10年首次在台灣開唱，場內歌迷跟著台上一起嗨，場外也有萬名粉絲一起聽TWICE。

廣告 廣告

在場外都聽得見TWICE的歌聲，連粉絲應援也聽的一清二楚，ONCE守在e區場外聽漏音，跟著音樂一起跳舞，更有粉絲突發奇想，搭配之前在日本韓國場的演唱會表演畫面，跟著現場旋律同步播放，彷彿自己就在演唱會內。TWICE台灣開唱第一夜，準備多達28首歌曲，加碼3首安可曲獻給台灣粉絲。





更多《鏡新聞》報導

TWICE開唱粉絲嗨翻 盜版猖獗警開抓2／TWICE高雄場彩蛋不斷！ 成員陪子瑜唱蔡依林「日不落」

TWICE開唱粉絲嗨翻 盜版猖獗警開抓3／追賣TWICE盜版攤商 女警遭甩開推倒在地

TWICE高雄開唱 子瑜驚喜送上〈日不落〉帶歌迷夢回選秀時