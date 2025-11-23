TWICE開唱粉絲嗨翻 盜版猖獗警開抓2／TWICE高雄場彩蛋不斷！ 成員陪子瑜唱蔡依林「日不落」

TWICE成員們努力練習中文，只為能在安可曲陪子瑜一起唱蔡依林的〈日不落〉。（翻攝自TWICE IG）

TWICE首場演唱會在昨（22日）落幕，演唱會尾聲也有不少彩蛋。成員們努力練習中文，就是為了在安可曲陪子瑜一起唱蔡依林的〈日不落〉，因為這是子瑜在選秀時選的歌曲，對她來說意義非凡，除此之外，子瑜也向粉絲唸手寫信，分享出道10年的心路歷程。

TWICE〈日不落〉：「我要送你日不落的想念，寄出代表愛的明信片，我要送你日不落的愛戀，緊牽著心把世界走遍」。演唱會安可曲，TWICE帶來蔡依林的〈日不落〉，成員們輪流接唱，中文超標準，TWICE為了高雄練唱蔡依林的〈日不落〉，都是為了子瑜，因為這首歌是她過去選秀時選唱歌曲，意義非凡。

用台語和在高雄的ONCE打招呼，TWICE台灣第一場巡演，如同是子瑜的專場，演唱會尾聲，她也親自念起手寫信，傾吐10年的心路歷程。TWICE成員子瑜：「還沒出道前，我只是因為喜歡，喜歡在家裡自己唱歌，跳舞，內心卻偷偷許願，期待自己會不會有一天真的成為明星」。

子瑜在韓國出道之後，2016年因為被黃安檢舉台獨，她被迫錄製影片公開道歉，如今子瑜已經是家喻戶曉的國際女團，也讓她相當有感觸。子瑜：「曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要，也渴望，我知道那道光從未熄滅，所以我願意繼續為自己的種子澆水，非常謝謝你們，愛你們」。

子瑜也首度坦承，過去曾有放棄的想法，但她還是撐過來了，也完成帶著成員一起回台灣開演唱會，粉絲們聽完子瑜的手寫信，也用歡呼聲給子瑜大大的鼓勵。





