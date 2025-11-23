TWICE開唱粉絲嗨翻 盜版猖獗警開抓2／TWICE高雄場彩蛋不斷！ 成員陪子瑜唱蔡依林「日不落」
TWICE首場演唱會在昨（22日）落幕，演唱會尾聲也有不少彩蛋。成員們努力練習中文，就是為了在安可曲陪子瑜一起唱蔡依林的〈日不落〉，因為這是子瑜在選秀時選的歌曲，對她來說意義非凡，除此之外，子瑜也向粉絲唸手寫信，分享出道10年的心路歷程。
TWICE〈日不落〉：「我要送你日不落的想念，寄出代表愛的明信片，我要送你日不落的愛戀，緊牽著心把世界走遍」。演唱會安可曲，TWICE帶來蔡依林的〈日不落〉，成員們輪流接唱，中文超標準，TWICE為了高雄練唱蔡依林的〈日不落〉，都是為了子瑜，因為這首歌是她過去選秀時選唱歌曲，意義非凡。
用台語和在高雄的ONCE打招呼，TWICE台灣第一場巡演，如同是子瑜的專場，演唱會尾聲，她也親自念起手寫信，傾吐10年的心路歷程。TWICE成員子瑜：「還沒出道前，我只是因為喜歡，喜歡在家裡自己唱歌，跳舞，內心卻偷偷許願，期待自己會不會有一天真的成為明星」。
子瑜在韓國出道之後，2016年因為被黃安檢舉台獨，她被迫錄製影片公開道歉，如今子瑜已經是家喻戶曉的國際女團，也讓她相當有感觸。子瑜：「曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要，也渴望，我知道那道光從未熄滅，所以我願意繼續為自己的種子澆水，非常謝謝你們，愛你們」。
子瑜也首度坦承，過去曾有放棄的想法，但她還是撐過來了，也完成帶著成員一起回台灣開演唱會，粉絲們聽完子瑜的手寫信，也用歡呼聲給子瑜大大的鼓勵。
更多《鏡新聞》報導
TWICE開唱粉絲嗨翻 盜版猖獗警開抓1／TWICE首場台灣演唱會 THIS IS FOR開場粉絲嗨翻
TWICE開唱粉絲嗨翻 盜版猖獗警開抓3／追賣TWICE盜版攤商 女警遭甩開推倒在地
TWICE高雄開唱 子瑜驚喜送上〈日不落〉帶歌迷夢回選秀時
其他人也在看
搶TWICE商機 世運主場館排滿攤販疑賣「非官方」小物｜#鏡新聞
TWICE來台開唱，官方周邊商品，今天(11/22)一早開賣，吸引粉絲搶購，現場卻也出現，疑似盜版商品。大批攤販看準商機，製作手燈、吊飾等小物，看見粉絲就上前兜售，員警一出現，他們就立刻打包走人，或宣稱是要免費提供給歌迷，警方暫時沒有查到明確盜版品，但取締了5起違規攤販，並持續加強稽查。鏡新聞 ・ 19 小時前
TWICE今晚高雄開唱！ ONCE塞爆世運主場館
韓國女團TWICE今（22）晚將在高雄世運主場館開唱，粉絲盼了10年終於等到子瑜回家，粉絲一早就在搶購周邊商品，下午VIP區的粉絲們搶先看偶像彩排還有應援車繞街，氛圍感拉滿，不過周圍也出現很多違規擺攤台視新聞網 ・ 19 小時前
迎TWICE！高雄世運擠爆 疑有攤販賣盜版商品警取締
南韓人氣女團TWICE，週末兩天在高雄世運主場館開唱，演唱會還沒開始，會場內早早就湧入大批粉絲，大家衝著周邊商品而來，上千人的陣仗中，有些人甚至前一天晚上就來卡位，看得出粉絲的熱情程度；不過開唱前夕，...華視 ・ 20 小時前
子瑜也到了！揮手燦笑身影曝光 TWICE抵高雄...ONCE等10年超嗨
歡迎子瑜回家！南韓女團TWICE《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會高雄站，本週末（11/22、23）在高雄國家體育場登場。這不僅是TWICE出道10年首次在台開唱，更是台灣成員周子瑜睽違多年、首次以工作身分回到家鄉演出，引爆空前關注。7位成員今（11/21）日下午2點15分先先行抵達高雄小港機場，另外從日本返回的子瑜則於約4點現身，瞬間掀起機場千名粉絲暴動。太報 ・ 1 天前
TWICE官方商品不夠賣 半天８成完銷 疑攤販賣盜版惹議
韓團TWICE22號在高雄開唱，白天現場已經熱鬧滾滾，大批粉絲提前到場搶購應援商品，但這時外面廣場，也出現許多流動攤販，有粉絲發現其中似乎還賣盜版商品，警方獲報也到場取締，但由於真假難辨，最後以流動攤販，開罰驅趕。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
新裝登場！TWICE大唱「日不落」秀中文 子瑜還烙台語
新裝登場！TWICE大唱「日不落」秀中文 子瑜還烙台語EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
夜之高雄！TWICE等4大演唱會開唱 創「跨年級」運量紀錄
高雄市昨（22）日除在世運體育場，迎來韓國天團TWICE首度來台開唱外，同時還有在巨蛋、高流、衛武營等地開唱的搖滾創作歌手伍佰、台語歌后孫淑媚、及國立臺灣交響樂團，讓高雄市同時4場演唱會活動熱鬧，高雄捷運也因此創下單日35萬人次運量，成比肩跨年夜的歷史運量紀錄。中時新聞網 ・ 1 小時前
傳鄭文燦復出選桃園？ 子弟兵曝「無參選規劃」
2026桃園選戰，民進黨要派誰挑戰市長張善政備受矚目，立委王義川、總統府副秘書長何志偉，兩人頻頻被點名外，也持續在桃園勤跑基層。不過媒體人吳子嘉就透露，傳出前桃園市長鄭文燦有意要回鍋參選，對此，鄭文燦...華視 ・ 1 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前