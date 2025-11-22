TWICE開唱高雄成演唱會首都！陳其邁帶頭衝 蔣萬安還在被動？
記者方炳超／特稿
TWICE昨天起連兩天在高雄開唱，整座城市又一次熱鬧起來。從高雄燈光、城市裝置，到韓團粉絲的大量抵達，高雄再次展現「演唱會首都」的能量。當台灣人提到「演唱會」，第一直覺已經是高雄，而不是台北。
這樣的對比，在這兩週尤其強烈，高雄全城因TWICE形成話題的同時，回頭看台北，上週Super Junior在台北市開唱，北市府的配套與宣傳相對低調，僅見少量燈箱與象徵性布置，難以在城市中形成討論度。兩者差距，就在於兩個市政府，對待大型活動的態度與企圖心。
高雄的成功並非偶然。從上個月的BLACKPINK演唱會，再到今天TWICE演唱會，可以看出，高雄市府已形成一套一貫的城市行銷模式：以大型演唱會帶動城市曝光，再透過市府前置操作創造二次話題，使活動本身與城市產生綁定效果。除了市府相關行銷，市長本身也創造出帶頭效應，像陳其邁就是「從頭開始」，想想陳其邁在BLACKPINK演唱會前就把大頭貼照改為粉色頭髮，此次則以藍髮形象響應TWICE，這類做法雖然輕鬆，但在社群時代確實能創造話題，極高擴散力，也反映市府願意投入心力放大活動能量，將演唱會視為城市品牌工程的一部分。
這種積極度，也出現在行政協調層次。就有娛樂產業界人士私下說，高雄市對於相關跨國的大型活動籌備過程中是相當積極，不僅以副市長層級統籌跨局處協調，交通、場地、安管等細節皆會由市府主動與主辦單位研議，高雄願意依城市效益來調整場租或行政規範，以促成大型演出落地。整體而言，高雄的邏輯是「城市與主辦單位共同承擔、共同打造」，以最大化外溢效應為目標。
該產業人士直言，反觀台北卻呈現不同態度，台北擁有大巨蛋、小巨蛋、流行音樂中心等全國最完整的場館資源，理應在演唱會經濟上擁有明顯優勢，然而台北市府的行政態度卻較為保守，主辦單位要自行向各局處申請、逐一溝通，市府角色相對被動，台北在場租、使用規範、行政彈性上較難突破，也較缺乏「由上而下、明確支持」的訊號。
去年北市議會國民黨議員也對相關議題提出質詢，北市府才順勢宣布停徵娛樂稅，舉動算是「被動」。而上週Super Junior來台北開唱，也曾在部分地區設置藍色燈光、歡迎廣告等等，希望為活動增添氛圍，但與高雄相比，台北的做法更接近「配合活動」，而非「以活動帶動城市」。這種差異不在於行政能力，而在於市府是否願意主動出手，將文化活動視為城市競爭力的一環。
就算不跟其他城市比，跟過去的台北比一比吧！台北過去並非缺乏這類企圖心，前市長柯文哲時期，曾首次引進大型跨夜音樂節，還釋放高空煙火，也開辦白晝之夜等跨夜的、具城市辨識度的活動，產業人士就說，這凸顯柯市府當時對於文化能見度的重視，但蔣萬安市長卻略有差距，蔣市府選擇穩健，但在對外留下城市印象、拉抬城市活力方面，仍給外界「保守」、「步調偏慢」的觀感。
在城市競爭日益激烈的年代，大型演唱會不再單純只是「演唱會」，而是全球都市普遍採用的行銷工具，它能創造短期觀光收入，也能累積城市記憶，使城市與娛樂產業形成深度連結，高雄這兩年的成功，並非場館優勢，而是市府以積極態度、整合行政資源，成功讓活動成為城市敘事的一部分。台北與高雄在這場競爭中讓人看到不同方向：高雄快速加速，而台北維持怠速。
TWICE等國際知名團體在高雄開唱帶來的，不只是話題，更是讓人看見城市治理當中，各地方政府對於城市行銷的態度。當高雄以高度積極塑造城市品牌時，台北若仍沿用過去的保守節奏，就容易在新一輪的城市競爭中顯得被動。演唱會經濟的背後，是城市態度的較量。此刻的高雄展現企圖，而台北則必須思考，是否要重新找回屬於首都的主動性。
