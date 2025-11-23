TWICE開唱 周子瑜母親送奶茶、鳳梨酥滿滿家鄉味

TWICE成員周子瑜母親訂珍珠奶茶送到演唱會現場給TWICE成員及工作人員享用。（圖／東森新聞）





TWICE高雄開唱，周子瑜的母親送了珍珠奶茶、雞排、大腸包小腸、鳳梨酥等各式的台灣味給女團成員及工作人員享用，她說這全都是周子瑜點的餐，也是子瑜想吃的東西，而母親張羅的餐點送到現場，眼尖的粉絲看到也衝去買同款的珍珠奶茶，讓手搖飲店的業績上漲了四五成。

這一顆顆Q彈的珍珠加進了鮮奶和帶點焦苦味的黑糖，真的是清涼又有甜蜜的口感，這是TWICE成員周子瑜母親訂了50杯送到演唱會現場，給TWICE成員及工作人員享用的飲料，粉絲知道後也衝到台南這家手搖飲店，想一樣的飲料。

手搖飲店老闆：「有增加大概業績幾成，大概增加了四五成，我覺得效益還蠻高的，就是來的時候可能就是說，子瑜媽媽點的那個是什麼飲料。」

周子瑜母親送的不止飲料，還有這台南知名的鳳朵酥，圓形的鳳梨酥裡包著二種台灣產的鳳梨，也讓TWICE成員品嚐台灣味。

鳳梨酥店店長：「鳳梨酥最特別的是我們做圓形的，有一個圓滿的象徵，我們吃的時候有一個微笑曲線，有微笑吃餅的感覺，餡的話是用金鑽鳳梨，跟土鳳梨各半酸甜適中。」

周子瑜母親在女兒演唱會開唱時入場支持，不止送來了珍珠奶茶、鳳梨酥，另外還有雞排、大腸包小腸、大腸麵線、滷味，各式的台灣美食。

周子瑜母親：「就她傳給我的，叫我去買的，叫我去買的，那還有就是，感謝陶子姐，她也特別幫他們準備，昨天跟今天的早餐，就是有飯糰蛋餅。」

原來這全是周子瑜點的餐點，要送給TWICE成員及工作人員享用，也滿足了周子瑜思念家鄉味的心情，母親四處為女兒張羅好餐點，送到演唱會現場，也展現了母親疼愛女兒的心。



