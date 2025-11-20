TWICE開唱！「星光藍珍珠奶茶」免費喝、飯店推《Feel Special》調酒

生活中心／賴俊佑報導

承億酒店點亮藍色燈光應援TWICE。(圖／承億酒店提供)

韓國人氣女團TWICE本週末將在高雄世運開唱，高雄市政府串聯城市地標推出「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」主題企劃，以TWICE巡迴主視覺的藍色燈光點亮高雄七大地標，承億酒店加入應援行列，翰林茶館開賣「星光藍珍珠奶茶」，憑TWICE演唱會門票或應援物還可以免費喝一杯。

承億酒店推出主題調酒《Feel Special》。(圖／承億酒店提供)

承億酒店點亮藍色燈光應援 《Feel Special》調酒開賣

承億酒店24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧POOL BAR，以及27樓BAR KAO泰式餐酒館，即日起至11月23日同步點亮藍色燈光，並推出主題調酒《Feel Special》致敬TWICE經典人氣單曲，每組兩杯售價500元，邀請旅人舉杯同樂，共同應援TWICE與伍佰&China Blue。

承億酒店連接高雄市立圖書館總館的空橋也換上藍光新裝，與港灣夜色相映成趣，成為最迷人的城市應援地標，迎接兩大天團魅力來襲。

持有 TWICE 演唱會門票或應援物，可免費喝「星光藍珍珠奶茶」。(圖／翰林茶館提供)

翰林茶館開賣「星光藍珍珠奶茶」 憑應援物免費喝

翰林茶館11月20日至11月30日限時11天推出夢幻藍色為主題的「星光藍珍珠奶茶」，以藍柑橘與蝶豆花調製出如星空般的藍紫色澤，搭配翰林茶館人氣飲品之一的珍珠烏龍奶茶，希望讓消費者在熟悉的風味中，也能感受到新鮮的驚喜與療癒感。

「星光藍珍珠奶茶」活動期間推出限定杯身設計，以藍色視覺呼應飲品色系，文字編排上更巧妙藏入驚喜，更希望透過新品與限量杯身設計展現品牌熱情的熱情能量，並為粉絲打造專屬應援儀式感。

翰林茶館為歡迎成員子瑜首次回台演出，也同步推出限時活動。演唱會兩日凡持有 TWICE 演唱會門票或應援物（如手燈、衣服、娃娃、吊飾等）的粉絲朋友，即可於全台指定翰林門市免費兌換一杯「星光藍珍珠奶茶」（每人限兌換乙杯，數量有限送完為止）。

