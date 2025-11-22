TWICE開唱！粉絲買周邊花6萬多 集資卡車宣傳
韓團TWICE出道十年首度來台開唱，地點就在世運主場館，粉絲大陣仗迎接周子瑜回家，開唱前氣氛就嗨到不行！一早周邊商品開賣，粉絲花錢不手軟，掃購一空，一人就買了6萬多，塞滿行李箱。還有粉絲集資請大台的宣傳卡車，在世運周圍放送歡迎子瑜回家的廣告，甚至有人嗨到在場館外大跳TWICE的熱門歌曲。粉絲們睽違十年相聚，充滿感動。
TWICE首度來台開唱，演唱會外場有夠嗨，追了10年的出道飯大跳TWICE代表作，另一頭少女們穿學院風熱舞，引起圍觀。
ONCE們嗨翻天，等了10年，終於要迎接子瑜回家，一早周邊商品開賣，大批粉絲搶排，預算無上限，大爆買一波，帶了推車行李箱，要把戰利品通通扛回家。TWICE粉絲：「全部都買，就大概2萬5左右。」
TWICE粉絲vs.記者：「禮拜四的時候先去現場排快閃店周邊，排完早上買完再去接機，接機之後再過來這裡，（這咖行李箱）花6萬多吧。」
ONCE大手筆花錢不手軟，看看這宣傳車就知道，這是粉絲自己集資買的廣告，11/22、11/23兩天在場館周圍不停繞圈，有大台有小台。廠商透露，小台宣傳車兩天花費約4萬多。
有的粉絲不是出錢而是出力，自發性舉辦編髮快閃活動，見TWICE當然要打扮的美美的，應援色藍色成了最受歡迎的顏色，一旁還有粉絲接獲這消息，簡直收到了大驚喜。
TWICE粉絲：「後面去查才知道，我搶到的那個是視線遮蔽區，你是4800元變成5800元，OK賺了1000塊。」
除此之外，場邊粉絲發放自製的應援小物，千元假鈔上印上9名TWICE成員，這創意實在100分。TWICE粉絲：「十年第一次來台灣，就想要設計跟台灣比較有關的應援。」
不少攤商看準商機，也到世運周邊拉生意，賣TWICE的應援物，違規擺攤立刻就被警方驅趕，分局表示依道交條例勸導20件、告發5件。TWICE出道10年首度來台，粉絲的強力應援，成了周子瑜的最強後盾。
