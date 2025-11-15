即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

高雄近年「演唱會經濟」成效亮眼，創下驚人產值，繼南韓女團BLACKPINK上 （10）月登上世運主場館開唱，「全城粉紅」熱力應援，此風潮甚至席捲全台；下週末女團TWICE也將接棒開唱，外界相當關注高雄又會如何行銷。對此，市長陳其邁今（15）日賣關子，笑說他被下了封口令，但可以保證民眾到高雄一定「處處有驚喜」。

回顧BLACKPINK降臨港都開唱時，多處知名景點換上「粉紅色燈光」應援，陳其邁更帶起粉紅風潮、席捲全台，副總統蕭美琴也分享貼文，並吸引前總統蔡英文留言互動「我退休了，感覺可以去高雄走一趟」，讓網友直呼「高雄太會行銷」。

如今TWICE演唱會在即，高雄近期點上藍色燈光，外界就好奇是否為了替TWICE應援？另上次民進黨多位政治人物「粉紅應援」，紛紛換上粉色衣著、大頭貼、髮色，媒體也詢問道「市長會考慮染藍色頭髮嗎？」

對此，陳其邁打趣回應「我被下封口令，不能透露太多」，不過他可以保證，只要民眾下高鐵到高雄，一定處處有驚喜，喊話外界拭目以待。

原文出處：快新聞／TWICE開唱！高雄點藍燈「全城應援」 陳其邁賣關子：處處有驚喜

