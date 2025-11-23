TWICE開唱Day2！志效發限動慢跑 亞灣全入鏡

韓團TWICE在高雄開唱第二天，成員志效PO出IG限時動態，在亞灣區附近慢跑。（圖／翻攝自IG@_zyozyo）





韓團TWICE在高雄開唱第二天，成員志效PO出IG限時動態，在亞灣區附近慢跑。志效說自己已經準備好了，粉絲看了好嗨！同時間ONCE們在場外應援，有粉絲超用心，連夜趕製一套仿造娜璉在仁川演唱會SOLO的服裝，大跳熱舞。另外還有愛TWICE的同好，在網路號召自組舞團，利用視訊練舞的方式，準備幫心愛的偶像熱情應援。

韓團TWICE成員志效，在來台開唱第二天一早，換上一身運動裝，到高雄亞灣區慢跑，一旁還能見到輕軌列車經過。志效跑到一半，不忘回頭對著鏡頭揮手，接著轉身又繼續跑。這一幕粉絲看了尖叫，簡直是對高雄最好的行銷。志效說今（23日）的演出已經準備好加油了，十四字還特別用繁體中文，看得出對台灣粉絲的用心。而演唱會現場，ONCE也蓄勢待發。

韓團TWICE成員娜璉：「別把我這樣的女孩當兒戲，我這樣的女孩，別把我這樣的女孩當兒戲。」

粉絲超用心，上半身花瓣造型、下半身配低腰褲，全身皆為暗紅色系。對照一下，服裝的相似度高達八成以上，而這一身都是她親手做的。韓團TWICE粉絲：「包含褲子啊這些，就是完全仿造，還有花朵，全部都是仿造她舞台那裡的圖片，其實我們是昨天晚上熬夜趕工出來的。」

另外在一旁，分成兩團開跳的粉絲總共有三十人。他們原本不認識，是在網路上自組的應援舞團，用視訊練舞。記者vs.應援舞團總召：「我們沒有聚在一起，我們今天才正式大家見面，（大合舞今天第一次練，都是視訊），對，視訊練舞，視訊後傳影片這樣。」

第二天人潮比第一天還誇張，而現場違規攤販竟然又來了。連同草坪區七攤寄物區，通通遭到警方開單。截至下午四點前，警方總共已經取締十五件。冒著被抓的風險，也要來搶這一波TWICE財。



