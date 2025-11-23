TWICE開唱ONCE擠爆港都！高捷班班爆滿 運量達35萬人次創今年最高

韓國人氣女團TWICE22號晚間在高雄世運主場館開唱，粉絲擠爆港都，高雄捷運車次班班爆滿，22號捷運運量高達35萬運量，光是世運站就有4.1萬，創下今年全年度最高的運量。高雄市長陳其邁在演唱會結束後也悄悄抵達現場，關心粉絲和散場狀況，整場活動也在90分鐘內疏運完畢。

TWICE的粉絲終於能聽到女神們來台唱歌，擠爆高雄世運主場館，而散場人潮相當驚人，捷運班班爆滿。但ONCE手拿應援物，就算人擠人也依舊心滿意足，且等車過程還有站長唱歌相陪，大家邊等邊聽，人氣同樣很高。

站長唱歌與等車粉絲們同歡。圖／台視新聞

高雄市大家長陳其邁演唱會結束後也悄悄抵達現場，關心現場狀況，過程中還和粉絲聊TWICE，也讓散場變得有趣從容不迫。

陳其邁在演唱會散場時來視察。圖／翻攝自Facebook@陳其邁 Chen Chi-Mai

而整場活動在90分鐘內疏運完畢，據了解22號捷運運量光是世運站就有4.1萬，加上其他場演場會同時舉行，總運量創下今年全年最高。超人氣韓團連番降臨港都，這回人氣女團TWICE抵台首度開唱，也再一次感動高雄。

