TWICE開唱VIP粉絲遭罪 「被擋、強光問題」 主辦單位有辦法

南韓女團TWICE出道10年首度來台舉辦《THIS IS FOR WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》演唱會，不過首日就鬧出災情，主要是空運來的360度設計舞台以及柱子，意外產生視線問題，會被擋住或強光照射，對此，主辦單位也回應，在開唱前有先提醒，如果今（23日）在開演10分鐘內，有任何問題，都可以提出換位子、離場和全額退費。

在TWICE首日演唱會結束，許多網友在社群上表達了坐在視線不良區，特別是VIP的B12區，特別容易遭強光照射，而現場工作人員在開演前，有先就該區域提醒，能協助更換座位。

另外，主辦單位的入場須知中，也有提及「若開演10分鐘以內覺得位置有問題，可以向相關工作人員提出換位置，或者離場全額退費」，因此提醒今日若有粉絲依舊有視線問題，可以第一時間尋求工作人員協助。

