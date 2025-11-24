TWICE韓國鐵粉「來台追子瑜」 運將突關跳錶她驚：太瘋了

TWICE韓國粉絲透露來台追子瑜，遇到運將突關跳錶。（圖／翻攝自臉書＠JYPETWICE）

南韓女團TWICE出道10年首次來台灣開唱，台籍成員子瑜也終於達成心願，帶著成員們一起回到家鄉表演。而一名南韓粉絲特地搭機來台，當場見證子瑜「國民通行證」的威力，最後更直呼「太瘋了，這是我的第二個故鄉。」

TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行世界巡迴演唱會〈THIS IS FOR〉高雄場。而有名韓籍ONCE（官方粉絲名）也特地飛來朝聖子瑜在家鄉的首演，並於22日在社群平台X（前Twitter）發文透露，抵達高雄小港機場時，工作人員看到他的應援包包後，先是嚴肅地皺眉詢問「這是什麼？打開看看」，結果一看到子瑜的照片，態度瞬間大轉變，笑著說「啊，是子瑜啊，你可以走了！」這讓他瞬間笑翻，直呼子瑜根本是「國民通行證」。

接著，該名ONCE急著搭計程車趕去會場，而司機得知世運場館周邊交通嚴重壅塞，竟直接說「因為演唱會車超塞，現在先把計程跳錶關掉吧」，接著載他前往，讓他驚又喜忍不住高喊「子瑜通行證太瘋了，我愛高雄，這是我的第二個故鄉！」

該篇貼文被轉發至「台灣大型LINE群組」之稱的Threads，吸引近20萬次瀏覽，台灣網友們紛紛笑回：「計程車司機可能真的不好意思計費」、「所以司機不收車錢？」

不過有人直言，「關了跳錶，代表到目的地時直接1000起跳」、「根據台灣人對計程車司機的了解，關了跳錶不就是喊價的司機嗎？關了就不知道真實的答案了」；另有人認為，「應該不是不收，只是塞車、停紅燈時，計程車還是會有等待時間跳錶，關掉塞車的等候時間就不會算錢了」、「是算趟的，有些計程車會喊趟，直接說目的地多少錢，你同意就不用開錶，通常是乘客佔便宜」。

另外，一名網友分享類似經歷，表示自己在韓國也有遇到，「司機因為塞車直接關掉跳錶器，然後說一般都是多少錢，收那個錢就好，那時候跳錶器停住的金額，已經比那個錢的金額還高了，真的超級感謝，小小省一筆錢」。

（圖／翻攝自X@choumalone)

