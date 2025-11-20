TWICE首來台倒數！中英文驚喜獻聲捷運進站廣播 高雄7地標亮應援燈光

【緯來新聞網】 韓國超人氣女團 TWICE 首度來台於高雄世運主場館開唱，預期將吸引海內外大批粉絲朝聖。高雄捷運公司為提供旅客最順暢的交通動線，已全面啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車，嚴陣以待迎接大量進出場人潮。而高捷本次在市府文化局的指導協助下，也打造升級版藍色應援。

為迎TWICE來台，高雄捷運中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄七大地標一同亮起應援燈光。（圖／高雄捷運提供）

11/20起至11/23至高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，20日一早已經吸引粉絲特別進站搶聽偶像的聲音；而中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄七大地標一同亮起應援燈光，每晚17:30至23:00可在中央公園捷運站1號出入口看到雷射字體「TWICE WORLD TOUR」巡迴視覺藍燈光秀，已經成為粉絲夜間朝聖拍照甚至尬舞打卡的熱門地點；甚至有些車站還有粉絲自行集資設立的偶像應援看板，可謂颳起一陣藍色應援旋風。

廣告 廣告

中央公園捷運站1號出入口看到雷射字體迎接TWICE來台。（圖／高雄捷運提供）

演唱會期間，進行人潮分流及疏運動線管制。提醒旅客演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道(與往左營高鐵接駁公車同一路線)，由3號出入口進站搭車。高雄捷運公司提醒歌迷散場時務必依照現場人員指引排隊進站。散場後將提供空車加班車並縮短班距，往小港方向班距最短可達3分鐘一班。另提醒旅客，3分鐘班距的空車將從R17世運站開放載客，請勿搭乘回頭車。

中央公園捷運站1號出入口看到雷射字體迎接TWICE來台。（圖／高雄捷運提供）

當日末班車時間為24:00自各端點站發車，請留意搭車時間。為加速旅客通關進站，建議抵達車站出入口時可先取出票卡，並於上車後盡量往車廂內部移動，以提高候車效率。演唱會期間捷運系統人潮眾多，11/22、11/23 13:00~23:00捷運暫停販售腳踏車客票，並請避免攜帶摺疊式腳踏車搭乘捷運，以維護旅客搭乘安全。

當日末班車時間為24:00自各端點站發車，請留意搭車時間。（圖／高雄捷運提供）

此外，高雄捷運貼心提供歌迷行李服務，於 R16 左營站閘門內付費區設置人工行李寄放區；服務台旁的蜜柑站長專賣店也有各式伴手禮及文創商品，方便歌迷來高雄遊玩後參觀選購，搶一波演唱會經濟。歌迷聽完演唱會後可搭乘捷運至 R16 取行李，無需出站即可續搭其他車站。行李寄放服務時間為演唱會兩日每日16:00~23:00，每件行李均一價 100 元，請務必於當日23:00前取回行李。



高雄捷運公司提醒旅客，現場不販售單程票，建議多加使用一卡通等電子票證，或以信用卡於閘門感應進站。亦可提前購買「2025高雄風華套票、高雄樂遊套票」，於使用期限內可無限搭乘高雄捷運、高雄輕軌、市區公車、公路客運，暢遊高雄。

更多緯來新聞網報導

邀張鈞甯、林柏宏拍MV 周興哲推新曲〈我們沒開始〉

陳曉東過敏體質嚴重到險失明 趕車6小時簽生死狀「眼球打針」