TWICE首度來台開唱！高鐵加開2班次「深夜北上」列車疏運

[Newtalk新聞] 南韓人氣女團TWICE將在今年11月22日和23日登上高雄世運主場館開唱，這也是TWICE出道10年以來，首度來台，演唱會門票啟售即被秒殺。對此，台灣高鐵公司也在演唱會當天，分別加開2班次深夜由高雄左營站發車的北上列車協助疏運，加開列車車票將在8日凌晨0時開放訂購。

TWICE由志效、娜璉、定延、多賢、彩瑛、Momo、Sana、Mina、子瑜組成，出道10年圈粉無數，經典歌曲如〈TT〉、〈LIKEY〉、〈KNOCK KNOCK〉在Youtube上皆破億點閱。今年TWICE首度來台開唱，吸引大批粉絲關注，門票開賣不到3分售就全數售完，也帶動周邊經濟。

高鐵公司預估，TWICE演唱會期間，將有大量粉絲湧入高雄。對此，高鐵將在11月22日加開晚間22時35分由高雄左營站發車的北上列車；23日加開晚間22時45分由高雄左營站發車的北上列車，兩班列車沿途停靠台南、台中、板橋、台北和南港站。

高鐵公司說明，本次加開的列車車票將在8日凌晨0時起，開放旅客透過高鐵「T-EX行動購票」App、各大便利超商、高鐵網路訂票系統購票。旅客亦可在車站營業時間內，至各車站售票窗口或自動售票機預購車票。

