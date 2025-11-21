TWICE首次來台開唱！ 玉澤演幽默喊話：歡迎來台灣

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國人氣女團TWICE本周末（22、23）將在高雄國家體育館舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是TWICE台灣成員周子瑜出道10年以來第一次在家鄉演出，大批粉絲一早就抵達小港機場準備接機。不過，不只有粉絲們期待TWICE的到來，韓國演員玉澤演稍早也在限時動態寫下：「歡迎來台灣！」這一幽默舉動馬上引起粉絲熱議。

演員玉澤演這段期間預計停留在台中拍攝，許多粉絲也時常會在台中的某些角落遇見他，更給他取了「台中NPC」的綽號。而這次同屬JPY娛樂的TWICE來台開唱，他更是以前輩姿態幽默隔空對師妹喊話：「歡迎來台灣！」笑翻大批網友。

玉澤演的限時動態一發布後，許多網友紛紛留言表示：「玉澤演的『台』」已經超乎我的想像了，是把自己當台灣人在歡迎師妹TWICE嗎」、「真的要被玉澤演笑死，他也太融入，感覺把自己當台灣人了」、「玉澤演現在是已經要變成台灣人了嗎。」

