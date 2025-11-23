TWICE首高雄開唱吸10萬歌迷 高捷單日運量創今年新高

舞台上的勁歌熱舞吸引台下歌迷目光，出道10年、有台灣成員周子瑜的韓國女團TWICE，週末連2天在高雄世運主場館開唱，吸引超過10萬歌迷來朝聖。

嘉義歌迷林小姐表示，「希望她們可以多來。」

另一名嘉義歌迷林先生則說：「高市府這次應援也做很多，讓粉絲也覺得我們有被重視。」

攤位外大排長龍，攤位內業者手沒停過。23日下午還沒開唱，場外已擠滿來自國內外的歌迷，隨演唱會設置的攤位方便歌迷覓食，也為攤商帶來收益。

餐飲業者鄭小姐認為，「有一些活動，然後也促進高雄可以多方發展。」

攤位生意夯，官方周邊更是早早售罄。有攤商看中商機，在附近兜售疑似盜版周邊，警方23日大陣仗取締違規攤商共15件；22日晚間還有員警跟違規攤商展開追逐，因此受傷。

高市警左營分局督察組長黃旭德說明，「員警遭攤商甩開致跌倒，造成右膝與手指挫傷。全案依妨礙公務及傷害罪嫌，將攤商陳男依法送辦。」

捷運一到站，大批歌迷湧出車廂。一場國際級的演出不僅能帶來上億觀光產值，也大幅提升捷運運量。特別這次TWICE 22日首演巧遇歌手伍佰、孫淑媚及台灣交響樂團也在高雄演出，更讓高捷單日運量創今年新高。

高雄捷運公共事務處長王柏雁指出，「昨日捷運運量高達35萬、輕軌是5.4萬，而昨日捷運35萬的運量是今年全年度最高的運量，也是歷來單日運量第9名。」

站務人員在月台內指引歌迷出站，高雄近年強打演唱會經濟，每一次演出，觀光餐飲、交通等產業同步聯動，要讓消費留在高雄、活絡當地經濟。