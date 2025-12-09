TWICE香港場全黑上台！子瑜溫柔中文悼念火災：希望大家都平安

娛樂中心／綜合報導

TWICE世界巡演來到香港場，全員特地以全黑色系服裝登場。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

韓國人氣女團 TWICE《THIS IS FOR》世界巡演在高雄演唱會結束後，近日轉往香港舉行時，由於當地大埔發生嚴重火災，成員們選擇放下華麗色彩，全體特地以黑色造型登上舞台，以表達哀悼之意，這一幕不只讓現場氣氛瞬間沉靜，同時成為香港粉絲口中「最溫柔的一場演唱會」，以行動陪伴這座城市經歷傷痛。

演出當天，最令人動容的是台灣籍成員子瑜，她走到台前時，全場立刻響起掌聲與歡呼，接著她以清楚流暢的中文向觀眾致意：「希望大家都平安，也希望受傷的朋友能早日康復。」簡單一句話語充滿力量，讓不少歌迷當場紅了眼眶。

TWICE香港場，子瑜特地以全中文致意大火災民。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

雖然 TWICE成員統一穿上全黑造型，不過成員們巧妙利用搭配技巧創造個人風格。多賢與娜璉身穿黑T搭配丹寧長褲，展現隨興的舞台風；子瑜與志孝則以黑色短裙營造年輕俏麗感，搭配長靴展現成熟穩重，以黑色主題展現不同的層次變化。舞台結束後，團體也在官方社群分享照片，全球粉絲紛紛留言讚賞她們「用尊重與陪伴代替喧嘩」。

不少香港ONCE（ TWICE粉絲名）高舉寫有慰問字句的手幅回應，歡呼聲中夾雜著不捨。事後ONCE們更於社群貼文表示，這不只是一場演唱會，更像是一段被理解、被陪著走過的時刻。TWICE沒有高聲宣告立場，卻以穿著、話語站在舞台上，讓人感受到真誠關懷，也讓這一夜成為巡演中最難忘、最有重量的一頁。

