TWICE香港演唱會照常舉行！ 捐100萬港幣助宏福苑災民

人氣女團TWICE上個月在高雄世運主場館開唱，讓全台歌迷嗨翻，而下一站她們將在本週末到香港啟德體育場演出，不過卻遇上宏福苑大火災情，外界好奇演唱會是否將延期或取消。而TWICE所屬經紀公司JYP Entertainment 今(4)日表示，演出將會如期舉行，TWICE團隊也已捐出100萬港幣（約台幣400萬），用於支援受災兒童及居民的臨時安置、心理輔導等緊急救援工作。

TWICE《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會下一站來到香港，6、7日將在香港啟德體育場舉行，不過因日前發生宏福苑惡火奪走超過150條人命，許多娛樂活動紛紛喊卡，不少粉絲也關注TWICE演唱會是否將取消。

而TWICE所屬經紀公司JYP Entertainment今日在博發文，表示近期香港突發的火災事件令人非常痛心，TWICE全體成員也深感沉痛。TWICE團隊已向香港世界展望會捐贈港幣100萬元，用於支援受災兒童及居民的臨時安置、心理輔導等緊急救援工作。

經紀公司指出，原定6、7日將舉行的TWICE演出，經紀公司與主辦方對於是否繼續舉辦進行了慎重思考與深入討論，並持續關注事態發展。「經過反覆且謹慎的溝通，我們最終決定演出按原計畫在啟德體育場如期舉行。鑒於此次演出是在無比沉重的背景下做出的決定，我們將懷著肅穆之心全情投入演出的籌備與執行。」

